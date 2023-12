Il TECLAST F16Plus è un notebook dalle prestazioni eccellenti, caratterizzato da uno schermo Full HD da 15,6 pollici con una risoluzione nitida di 1920x1080. La cornice ultrasottile da 7 mm offre un'esperienza visiva coinvolgente, perfetta per il lavoro, lo studio o l'intrattenimento.

Dotato di una tastiera retroilluminata integrata, questo notebook consente di digitare con facilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie al processore Intel Celeron N4120 quad-core e alla generosa memoria RAM da 12GB, offre un'elevata capacità di elaborazione multitasking.

Con uno spazio di archiviazione rapido e ampio, grazie ai 512GB di SSD M.2, offre velocità e prestazioni affidabili. Le numerose opzioni di connettività, inclusi i porte USB3.0, Type-C e lo slot HDMI, assicurano la massima flessibilità nel trasferimento di dati e la connettività a dispositivi esterni.

Il TECLAST F16Plus è perfetto per la produttività in ufficio o per godersi contenuti multimediali in alta definizione. Il sistema di dissipazione del calore intelligente garantisce un funzionamento silenzioso e affidabile, mentre la batteria da 7,6 V/38000 mWh assicura una lunga durata.

Con una garanzia di 2 anni e il supporto clienti garantito tramite Amazon, il TECLAST F16Plus è un investimento affidabile. Leggero, potente e versatile, rappresenta un compagno ideale per le tue esigenze quotidiane.