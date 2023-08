L'Al-Hilal aveva fatto un'offerta di 300 milioni di euro per far giocare Mbappé nella Pro League saudita... ma il francese ha rifiutato. Lui guarda al Real dove tra un anno vorrebbe approdare da svincolato.

Poco male? Non è così che la pensa il Paris Saint Germain. Infatti se Mbappé non dovesse rinnovare andando via dopo la fine di questa stagione che sta per iniziare, non solo il club parigino perderebbe un incasso stra-milionario a seguito della sua vendita, ma a questo dovrebbe pure aggiungere un bonus fedeltà da 80 milioni di euro che scatta a settembre. Per tali motivi, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi, nonostante per lui i soldi non siano un problema essendo anche presidente del fondo sovrano del Qatar, sarebbe "nervosetto" e starebbe preparando iniziative legali contro tutto e contro tutti per non perdere Mbappé o comunque per non perderlo senza incassare un euro... oltre a rimetterci 80 milioni!

Intanto l'Al-Hilal non si darebbe per vinto. Sfumato Mbappé, avrebbe individuato in Victor Osimhen il suo sostituto, con un'offerta di 140 milioni di euro al Napoli e di 60 milioni al giocatore che ancora nicchia riguardo al rinnovo di contratto con gli azzurri.

Sulla "questione saudita" ha espresso le proprie perplessità pure Jurgen Klopp che, da tecnico del Liverpool, finora non non ha avuto certo problemi nel far arrivare giocatori che potessero dargli garanzie.

Oltre a preoccuparsi dell'influenza (negativa) sulla ricchissima Premier League (figuriamoci sul campionato italiano) ha sottolineato un altro problema che i sauditi potrebbero creare alle altre federazioni: il fatto che la loro finestra di mercato duri altre tre settimane dopo la scadenza del 1 settembre, che vale invece per tutta Europa, auspicando che Uefa e Fifa intervengano.

La paura di Klopp, che non può non essere quella di altri allenatori, è di ritrovarsi all'improvviso senza dei calciatori importanti che non potrebbe rimpiazzare prima della finestra di mercato di gennaio.