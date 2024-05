Leader nella trasmissione elettrica in Europa con circa 6.000 dipendenti, Terna svolge un ruolo centrale nella transizione energetica, un processo di trasformazione verso un sistema di produzione e consumo decarbonizzato. Nel Piano Industriale 2024-2028 investimenti per sviluppare infrastrutture sostenibili, integrare le fonti rinnovabili nel sistema elettrico e potenziare le interconnessioni internazionali.

Terna: la mission per la sicurezza e la sostenibilità energetica

Terna è il proprietario della rete di trasmissione italiana (RTN) dell’elettricità in alta e altissima tensione, ed è il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica (TSO) in Europa. Il Gruppo svolge un ruolo chiave nel garantire la continuità del servizio elettrico nel Paese, assicurando che l’elettricità arrivi in modo sicuro e affidabile a case e imprese. Come transmission operator e system operator, conduce attività di pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete, gestendo la trasmissione e i flussi di energia e mantenendo l'equilibrio tra domanda e offerta. Impegnata nel garantire la parità di accesso all’elettricità e promuovere l’utilizzo delle energie pulite per le future generazioni, Terna opera secondo le regole definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e in conformità con le direttive del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). Quotato in Borsa dal 2004, il Gruppo ricopre l’importante ruolo di abilitatore naturale della transizione energetica in Italia e i suoi risultati dimostrano la costante attenzione per l’efficienza, la sostenibilità e le performance.

La vision di Terna sul futuro dell’energia

Con circa 75mila km di linee elettriche in alta tensione, la rete gestita da Terna è tra le più moderne e tecnologiche d’Europa. Il Gruppo è attivamente impegnato per la costruzione di un futuro alimentato da energia pulita, favorendo nuovi modi di consumo e produzione basati sempre più su fonti rinnovabili. Con una visione d'insieme del sistema elettrico e l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, l'azienda guida il percorso dell'Italia verso l'azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050, in linea con gli obiettivi climatici europei. Il Piano Industriale 2024-2028 prevede ingenti investimenti per sviluppare infrastrutture sostenibili, integrare sempre più le fonti rinnovabili nel sistema elettrico e potenziare le interconnessioni con l'estero, puntando a diventare un hub elettrico di rilevanza internazionale. Sull’orizzonte dei 10 anni, Terna prevede un piano di investimenti di oltre 21 miliardi di euro sulla rete elettrica nazionale per accelerare la transizione energetica, ridurre la dipendenza dalle fonti estere e rendere il sistema elettrico italiano più resiliente e sostenibile. Incentivando lo sviluppo sostenibile attraverso l'innovazione e il coinvolgimento delle comunità locali, il Gruppo si pone dunque come attore centrale nel processo di trasformazione verso un sistema energetico decarbonizzato e basato sulle energie sostenibili.