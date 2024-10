Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren, ha commentato i risultati finanziari del 2023, approvati dal Consiglio di Amministrazione, evidenziando il solido modello di business adottato dal Gruppo.



Luca Dal Fabbro: Ebitda in crescita del 14% e utile netto del 13%.

L’Ebitda del Gruppo ha registrato un incremento del 14%, mentre l’utile netto è cresciuto del 13%. Questi dati, secondo Luca Dal Fabbro, dimostrano la capacità di Iren di adattarsi con successo alle sfide macroeconomiche, climatiche ed energetiche, garantendo al contempo servizi di elevata qualità ai cittadini. La crescita sostenuta permette al Gruppo di proporre un dividendo in aumento dell’8%, con un pay-out del 60%, confermando la validità delle strategie messe in atto. Nonostante i consistenti investimenti nel potenziamento della capacità rinnovabile, raggiungendo 800 MW, e l’avvio di nuovi impianti per l’economia circolare, Iren ha mantenuto un rapporto Ifn/Ebitda pari a 3,3x grazie a una gestione efficace del capitale circolante.



Luca Dal Fabbro: Iren promuove transizione energetica e tutela idrica



Luca Dal Fabbro ha inoltre sottolineato il ruolo chiave di Iren nella transizione energetica e nella creazione di valore per le comunità locali e gli azionisti. Il Gruppo ha concluso l’anno con oltre 11mila dipendenti, in aumento di 420 unità rispetto al 2022, confermando un profondo impegno nella crescita occupazionale. Iren ha inoltre confermato la sua attenzione verso il settore idrico, partecipando come sponsor all’ottava edizione del Festival dell’Acqua a Firenze, dove il Presidente Luca Dal Fabbro è intervenuto in qualità di Vicepresidente Vicario di Utilitalia, sottolineando l’importanza della tutela delle risorse idriche e della digitalizzazione del servizio idrico integrato.