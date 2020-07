L'appello alla chiarezza dell’avvocato Luca Sansone sullo scandalo che coinvolgerebbe la scuola Jusforyou nella pubblicazione dei risultati concorsuali.

Se ne sta parlando tanto in rete ed anche nel forum di mininterno.net dove gli utenti affermano che la scuola Jusforyou avrebbe pubblicato, sulle proprie pagine social di Facebook e Instagram, i risultati dell'ultimo concorso in Magistratura anticipatamente ed in barba all'anonimato dei partecipanti.

Una pubblicazione lampo poi improvvisamente sparita stando a quanto si è letto, forse, proprio per consentire una consultazione anticipata dei risultati prima che questi venissero pubblicati ufficialmente dal ministero ed in maniera anonima come previsto dalla legge.

Si tratta di capire quanto di vero ci sia in questa notizia, perché sui piatti della bilancia vi sono il grave danno di immagine alla scuola Jusforyou da un lato ed una ancor più grave violazione del diritto dall'altro.