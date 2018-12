Nuovo appello di Sea-Watch e Sea Eye per sbarcare i 49 migranti a bordo

A 49 naufraghi, 49 persone salvate in mare, l'Europa non concede l'autorizzazione a sbarcare in nessuno dei suoi porti.

Sono i 32 migranti a bordo della nave Sea-Watch 3 ed i 17 migranti a bordo della professor Albrecht Penck di Sea-Eye. I primi sono stati tratti in salvo il 22 dicembre, gli altri 17 il 29 dicembre.





La calma prima della tempesta.

Bella quanto inquietante per chi non ha un rifugio per ripararsi.



A bordo di #SeaWatch3 ci stiamo preparando a giorni difficili.



Speriamo in un po’ di ragionevolezza.



Chiediamo solo un #PortoSicuro. pic.twitter.com/sESBPUEgnT — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) December 31, 2018



Nonostante il peggioramento delle condizioni meteo, che in mare non significa solo pioggia e diminuzione della temperatura, ma un incremento del moto ondoso che rende a rischio la navigazione di qualsiasi imbarcazione, nessun Paese europeo ha concesso l'attracco alle navi delle due Ong, nonostante che a bordo vi siano anche bambini.

Mezzo miliardo di persone, questo il numero di abitanti dell'Unione Europea, non è in grado di accogliere 49 persone.