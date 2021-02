Il MoVimento 5 Stelle a differenza di tutte le altre forze politiche non si chiude in una stanza e decide, ma resta fedele al ruolo di portavoce e CHIEDE ai suoi iscritti di esprimersi. Gli iscritti aventi diritto di voto possono votare fino alle 18 sulla piattaforma Rousseau su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi.

Dopo aver sbandierato, e con orgoglio, la propria unicità, come dimostra l'incipit precedente, il Movimento 5 Stelle ha poi partorito il seguente quesito:

«Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?»

Ma neppure il più capace degli umoristi sarebbe riuscito a dar vita ad un quesito come quello sopra riportato per fare dell'ironia spicciola sui 5 Stelle. Invece, è lo stesso Movimento che è riuscito, e pure in modo superbo, a prendersi in giro da solo.

Ma come è possibile che una forza politica che per distinguersi dagli altri partiti continui a chiamarsi Movimento, pretendendo pure di essere considerata addirittura anarchica, per poi produrre quesiti di una meschinità tale che solo la corrente andreottiana della Dc avrebbe potuto eguagliare?

Alle 10.05, trascorsi cinque minuti dall'apertura del voto, si erano già espressi 2.800 iscritti.

Alle 13.00, trascorse tre ore dall'apertura del voto, si sono già espressi oltre 40.000 iscritti.

Poco prima delle 19 è stato comunicato il risultato.

Hanno votato 74.537 degli iscritti al Movimento, su una base di 119.544 aventi diritto.

Ha vinto il SÌ con 44.177 voti, con una percentuale del 59,3%, mentre i NO sono stati 30.360, pari al 40,7%.



Enorme la soddisfazione con cui Luigi Di Maio ha commentato il risultato:

La responsabilità è il prezzo della grandezza.Oggi i nostri iscritti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese.In uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente, il MoVimento 5 Stelle sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea, sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai quali, purtroppo non di rado, si nascondono egoismi e personalismi.La fedeltà alla Nazione, oggi, si è mostrata più forte della propaganda. Questo è il M5S. Questo è il MoVimento che riconosco e in cui ho scelto di spendere tutto me stesso.Voglio ringraziare ogni singolo attivista e iscritto alla piattaforma Rousseau che ha espresso il proprio voto. L’intelligenza collettiva ha prevalso sul singolo e ha mostrato nuovamente la sua forza, una forza buona e adulta, che deve spronarci a fare meglio, ancora di più, per la nostra Italia.La legalità, la giustizia, lo stop ai privilegi, la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, l’acqua pubblica e molto altro.Siamo ancora questo. Anzi, da oggi lo siamo con maggiore consapevolezza.Ringrazio anche Beppe Grillo per il grande contributo offerto in questa fase.Il pensiero è libero solo quando libere sono le persone.Viva il MoVimento 5 Stelle.Viva l’Italia.

Campane a festa anche per il capo politico, pro tempore, Vito Claudio Crimi che dichiara:

Il mandato che gli iscritti ci hanno conferito oggi è chiaro: il MoVimento 5 Stelle sosterrà il nuovo governo. Lo faremo nella piena consapevolezza di dover difendere le tante buone cose realizzate fino ad oggi, e di doverne realizzare ancora di più. La conferma, da parte del presidente incaricato Draghi, di voler accogliere le nostre proposte, inclusa l'istituzione di un ministero per la transizione ecologica, è un primo, significativo, passo avanti.Oggi è stata una giornata importante, come le altre che hanno preceduto la nascita dei governi di questa legislatura. Ancora una volta il MoVimento ha saputo dimostrare con i fatti la sua natura democratica e partecipativa, rivolgendosi ai propri iscritti e affidandosi a quell'intelligenza collettiva che ci ha consentito di arrivare fin qui e di realizzare cose positive per il Paese.Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato alla votazione. Indipendentemente dai voti espressi, con la vostra partecipazione avete contribuito a rendere questo giorno ancora più importante. Grazie anche a quanti hanno lavorato per consentire il voto sulla piattaforma Rousseau e per garantire la sicurezza dei votanti. Siamo perfettamente consapevoli del grande lavoro che c'è dietro.Rivolgo un ringraziamento particolare a Beppe Grillo, la cui sincera passione continua a sostenerci e darci coraggio, soprattutto nelle circostanze più difficili.Ora andiamo avanti. Superiamo questa assurda e incomprensibile crisi di governo, che mai ci saremmo sognati di provocare. E torniamo a fare ciò per cui siamo stati scelti: lavorare per i cittadini, per il Paese, per una comunità che sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Il virus miete ancora tante, troppe vittime, e ci sono persone in sofferenza che meritano la nostra piena ed esclusiva attenzione. Non dobbiamo avere altro pensiero che quello delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, di tutti coloro che vivono con apprensione questi giorni e chiedono risposte, iniziative, azioni concrete per il futuro.Il MoVimento c'è e farà la sua parte, con il senso di responsabilità e lo spirito collaborativo che ci hanno sempre accompagnati in questa legislatura. Viva la democrazia.

Adesso Mario Draghi potrà completare la lista dei ministri e sciogliere la riserva, con il giuramento del nuovo governo che potrebbe avvenire già nella giornata di venerdì.

Da vedere, però, se il voto sulla piattaforma avrà come conseguenza divisioni o addii nel mondo grillino su cui income il promemoria pubblicato oggi da Alessandro Di Battista: