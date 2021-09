D Club, il servizio di comproprietà alberghiera di lusso accessibile di Domina, nasce nel 2016. Il gruppo Preatoni, in realtà, si occupa di un settore che ha rinnovato in modo sostanziale fin dal D Club dal 1988.

Oggi D Club infatti non fornisce ai propri Soci solo tutti i servizi di una stanza d'hotel di qualità, ovvero un comfort tutto diverso da quello che può un appartamento. Li riempie di coccole su misura, pensate proprio per loro. Tra le tante: transfer da e per l'hotel, servizio concierge personalizzato che inizia prima del soggiorno, spazi da vivere in modo esclusivo in molte strutture, personal traveller (...)

I Soci D Club inoltre, durante tutto l'anno, vivono un universo fatto di relax: partecipano gratuitamente a tornei di golf in tutta Italia, vivono esperienze di wellness e intrattenimento, hanno a disposizione convenzioni speciali con aziende nazionali e internazionali (...).

Essere Soci D Club significa poi poter scegliere ogni anno una destinazione di vacanza diversa: oltre che nelle "D Club Top Destinations" (Domina Coral Bay a Sharm, Domina Zagarella Sicily, Domina Borgo degli Ulivi sul Garda), i Soci possono soggiornare nelle altre realtà a marchio Domina. E non è tutto: possono scegliere tra 4.300 strutture situate in 100 paesi nel mondo, grazie alla collaborazione strategica con RCI, leader mondiale nel settore del timeshare (scambio vacanze).

D Club infatti è un modo diverso di fare vacanza, senza pensieri, per tutta la vita, cambiando spesso la propria destinazione e senza mai rinunciare a certi servizi.

Tutto questo capita perché D Club non è un prodotto, è un servizio che nasce per rispondere alle esigenze di una società che cambia sempre. Ad esempio, da tempo è in crescita il noleggio a lungo termine come alternativa dell'auto o allo smartphone di proprietà. Allo stesso modo, i Soci D Club non comprano un immobile che ha sempre bisogno di manutenzione: possono fare vacanza a modo loro per tutta la vita.

"Il nostro è un mondo fatto di lusso ed esclusività. Ma è anche un mondo accessibile, che ogni Socio può ritagliare secondo le proprie esigenze", spiega Michele Ascione, consulente D Club. "La comproprietà alberghiera negli USA è una realtà consolidata. Ben 10 milioni di famiglie ne usufruiscono. In Italia sta crescendo grazie al passaparola e alla fiducia che i nostri Soci ripongono in noi. L'ha fatto anche durante la pandemia, un periodo in cui tutte le nostre strutture sono rimaste aperte per Soci e ospiti".

D Club sembra essere perfetto per le famiglie, ma non solo per loro. "Non abbiamo un cliente tipo, i Soci D Club sono di tutte le età, non sono pochi i giovani che scelgono D Club proprio per la possibilità di viaggiare cambiando sempre destinazione", continua Michele Ascione. "D Club non è solo una concreta alternativa alle seconde case, che restano inutilizzate per gran parte dell'anno. E' un gran bel modo per investire sul tempo libero che realmente si ha, non quello che si sogna di avere. Per capire davvero le abitudini e le preferenze i nostri Soci, li intervistiamo a fondo... e così li aiutiamo a rilassarsi davvero".

https://domina.it/d-club/