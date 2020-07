Nel corso degli anni, i produttori hanno affrontato e superato molte sfide man mano che la tecnologia si evolveva, basti pensare al numero crescente di piattaforme per i nuovi smartphone, computer e gadget IoT. A complicare le cose, i fornitori di rete hanno vissuto il passaggio dalla banda larga al 5G, aggiungendo ulteriore complessità al cambiamento tecnologico. Per rimanere competitive, le aziende devono essere in grado di adattarsi e adeguarsi alle nuove tendenze del settore per continuare il ciclo di innovazione.

Comprendere le esigenze del cliente è la chiave di questa trasformazione sia per i produttori che per i fornitori, al fine di rimanere all'avanguardia nel progresso tecnologico.

E’ così anche per le mutevoli esigenze dei genitori, basate sul cambiamento tecnologico che fa sì che i bambini trascorrano più tempo online, lontano da casa e con un accesso più facile a Internet. Sono richiesti quindi nuovi servizi, come il monitoraggio della posizione, la gestione del tempo dello schermo e filtri dei contenuti.

I prodotti di Avast per la famiglia

Avast collabora con l’operatore di telefonia mobile T-1 negli Stati Uniti da oltre un decennio, contribuendo con soluzioni in evoluzione adattate al mutevole panorama della tecnologia e ai conseguenti rischi per la sicurezza affrontati da genitori e famiglie. Avast propone quindi prodotti innovativi per servire al meglio i partner e le esigenze dei loro clienti, con servizi di localizzazione, chiamata e testo, limitazione dei dati e ora di parental control. Attualmente, le nuove tendenze nelle esigenze dei genitori consentono ad Avast di sviluppare prodotti per aiutare i partner a mantenere un vantaggio competitivo in termini di protezione della famiglia.

Il modo in cui un genitore vorrebbe crescere il proprio figlio non può essere dettato dalla tecnologia e i servizi di parental control devono avere la flessibilità necessaria per soddisfare questi diversi stili genitoriali. Invece di un approccio unico per tutti i bambini e i genitori, Avast Family Space consente ai genitori di selezionare funzioni specifiche di controllo per ogni bambino. Questo consente di utilizzare ad esempio il solo controllo della posizione per i figli adolescenti, ma mantiene i filtri dei contenuti per i bambini più piccoli o qualsiasi altra combinazione di servizi che si adatta meglio ai desideri e alle esigenze di una famiglia.

I genitori hanno anche l’esigenza di maggiori funzioni, oltre alla gestione del tempo dello schermo e al filtro dei contenuti, per assicurarsi che i loro figli siano al sicuro anche al di fuori di Internet. Integrazioni come il tracciamento GPS e il rilevamento della guida offrono ai genitori la tranquillità di sapere dove si trovano i loro figli, fornendo anche un punteggio di sicurezza alla guida quando i ragazzi sono al volante. Questo porta ulteriore valore e sicurezza ai genitori mentre guardano i loro figli crescere.

Infine, con l’aumentare del numero di dispositivi IoT, aumenta anche il numero di punti di accesso alla rete accessibili ai bambini. Le famiglie vedono un'ulteriore integrazione di console per videogiochi, smart TV e smartphone all'interno della casa, che richiede una soluzione basata su router per mantenere tutti i punti di accesso sicuri e protetti.