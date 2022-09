Venerdì 23 Settembre alle ore 17.00 a Roma in Piazza dell’Esquilino si terrà il comizio di chiusura della campagna elettorale di VITA. Saranno presenti l’ On Sara Cunial Presidente del partito, tutti gli amici di VITA, candidati, attivisti e simpatizzanti.

Appuntamento a Roma, venerdì 23 settembre dalle ore 17.00, con il comizio di chiusura della campagna elettorale del partito Vita. Dopo i grandi successi di eventi, manifestazioni e incontri in tutta Italia di VITA, il presidente Sara Cunial, candidati, attivisti, amici e simpatizzanti si incontrano nella Capitale prima del silenzio elettorale e del voto di domenica 25.



Sara Cunial, presidente di VITA dichiara:

“Abbiamo iniziato un miracolo grazie all’eroismo, all’energia e alla profonda dedizione di tutti voi. Portiamo fino in fondo questa grande missione. La nostra comunità è cresciuta in questo poco tempo, l’incontro e la condivisione hanno dato meravigliosi frutti. Siamo alla chiusura della campagna elettorale. Ce l’abbiamo fatta!Impegniamoci TUTTI con un ultimo, grande sforzo per portare a termine questa prova di coraggio che ci ha visti protagonisti.Saremo a Roma il 23 settembre con un grande evento, per chiudere nella BELLEZZA la campagna elettorale e dare una grandissima e fondamentale spinta a VITA.Raggiungeteci TUTTI. Amici e simpatizzanti, raggiungeteci da tutta ITALIA.Abbiamo iniziato un MIRACOLO grazie all’eroismo, all’energia e alla profonda dedizione di tutti voi. Portiamo fino in fondo questa grande missioneSarà il momento della gioia, degli abbracci, dell’emozione.Venite il 23 a Roma!Un forte abbraccio a tutti”.