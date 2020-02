Il 7 febbraio 2020 al prestigioso Victory Morgana Bay il Gran Galà “SanremOn” renderà la Città di Sanremo, con il Festival della Canzone Italiana, un contenitore di bellezza, musica, moda, arte e glamour. Molti personaggi illustri dello spettacolo, imprenditoria e comunicazione, stampa e TV presenzieranno alla serata che avrà come testimonial la bellissima Anna Falchi e, sul palcoscenico per condurre la serata, la modella e attrice Iuliana Ierugan insieme a Paky Arcella e Francesca Rasi. La splendida Iuliana, per il “SanremOn” Gran Gala, indosserà gli eleganti outfits Haute Couture realizzati da Fabiana Gabellini.

Una scelta davvero vincente e, certamente, originale poichè quel che caratterizza tutte le creazioni di Fabiana Gabellini non è solo il richiamo all’arte ma la sua capacità di realizzare abiti che valorizzino ogni donna, che la facciano emergere dalla massa attraverso la rielaborazione di un concetto classico e femminile, che recupera lo stile di grandi icone che hanno segnato la storia della moda, attraverso tessuti pregiati e tagli sartoriali tipici della nostra tradizione italiana. Evening gowns straordinariamente chic che renderanno Iuliana ancor più affascinante enfatizzando la sua naturale bellezza.

www.fabianagabellini.com

Credits Ph. Daniele Cama