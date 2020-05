La Fiorentina si prepara a sognare in grande. Il Direttore Sportivo del club viola, Daniele Pradè, starebbe infatti preparando alcuni colpi per costruire una difesa da sogno, per lottare per l'Europa già dalla prossima stagione di Serie A.

Oltre a Jan Vertonghen, nazionale belga che ha il contratto in scadenza con il Tottenham, Pradè non avrebbe rinunciato all'idea Rugani che difficilmente il prossimo anno vestirà la maglia bianconera.