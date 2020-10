Durante la Milano Fashion Week, Fabiana Gabellini ha presentato tre abiti tratti dalle opere “Eden For You” e “Dubai” della pittrice toscana Paola Zannoni. Dei veri e propri capolavori Haute Couture indossati dalla bellissima Valentina Corvino: la top model più giovane al mondo che, con i suoi 16 anni appena compiuti, ha già incantato il fashion world sfilando sulle passerelle per importanti griffe.

Nella logica contemporanea in cui si tratta allo stesso modo ogni aspetto della creatività, sono estremamente numerosi gli artisti che in questi ultimi anni portano avanti interessanti progetti dove arte e moda confluiscono in soggetti unici: opere d’arte da indossare, creazioni di moda da ammirare come quadri o sculture. Il connubio arte e moda si sviluppa sin dalle origini, la moda moderna si relaziona con l’arte non solo come semplice fonte momentanea di ispirazione ma come trasposizione di un sistema estetico in un altro, dando luogo a quella operazione di trans-codifica che caratterizza il rapporto dialogico della moda e le discipline artistiche.

Colori, grafismi, forme, linee, geometrie, disegni, stili, correnti artistiche e pittoriche, messaggi da comunicare…tanti sono i motivi per cui i grandi stilisti, così come i più giovani, sono ispirati da artisti e pittori. E così le passerelle delle sfilate sembrano diventate gallerie di musei viventi…Nel panorama dell’arte contemporanea italiana l’esempio più famoso del sodalizio tra moda e arte è l’alta sartoria della stilista Fabiana Gabellini e la sua collaborazione con la nota artista Paola Zannoni.

Fabiana Gabellini sostiene che la collaborazione con artisti contemporanei e la sinergia tra Arte e Moda sia oggi diventata indispensabile per poter comunicare ed esprimere con maggior forza il valore della moda intesa come espressione di estro e creatività assoluta. Esattamente come un pittore anche un fashion designer attraverso le sue creazioni veicola un messaggio che viene interpretato in maniera personale permettendo così ad ogni donna di mostrare sé stessa, il suo stile e la sua classe.

“Ogni artista ha un anima, rappresenta sulla tela la propria interiorità, il suo mondo immaginario, racconta un sogno!” – afferma Fabiana Gabellini. Nel 2017, infatti, la giovane fashion designer ha creato il progetto “Arte da Indossare” affinchè ogni donna possa vivere e condividere quel sogno grazie alle sue preziose creazioni Haute Couture.

www.fabianagabellini.com

Credits: Ph. ©Marco De Nigris, Model DSML Management - Valentina Corvino – Major Milano, Art Director Gian Giacomo William Faillace, Fashion Designer Fabiana Gabellini, Painter & Fabric Designer Paola Zannoni, Handbags Donna Dani