Inizia il primo studio al mondo su un potenziale trattamento con gli anticorpi per la Covid-19 negli esseri umani.

Lo ha reso noto l'azienda farmaceutica Eli Lilly. I primi pazienti hanno ricevuto, in uno studio di fase 1, l'anticorpo principale LY-CoV555 nato della collaborazione di Eli Lilly con AbCellera.

I primi pazienti Covid-19 in trattamento con la terapia sono ricoverati alla Grossman School of Medicine della New York University a New York, al Cedars-Sinai a Los Angeles e all'Emory University ad Atlanta, ha spiegato Eli Lilly alla Cnn.

Se il trattamento risulterà efficace, il farmaco potrà essere disponibile entro l'autunno. "Fino ad ora, gli scienziati hanno cercato di riutilizzare medicine, farmaci sviluppati per nuove malattie per vedere se funzionano anche contro il Covid-19, ma non appena è iniziata questa epidemia, abbiamo dovuto lavorare per creare una nuova medicina contro questa malattia", ha dichiarato Dan Skovronsky, vice presidente senior e direttore scientifico di Eli Lilly.