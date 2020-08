Dopo aver trascorso 62 giorni nello spazio sulla Stazione Spaziale Internazionale, compiendo circa 1.024 orbite attorno alla Terra e quattro passeggiate nello spazio, i due astronauti della NASA Robert Behnken e Douglas Hurley hanno iniziato il viaggio di ritorno a bordo della navicella spaziale Crew Dragon Endeavour di SpaceX, viaggio che si concluderà questa domenica con uno "splash down" nel Golfo del Messico, al largo della costa di Pensacola, in Florida, previsto intorno alle 14:45 ora locale (le 20:45 in Italia).

Quello proposto di seguito è il momento in cui la navicella della SpaceX si sgancia dalla ISS per iniziare il viaggio di ritorno.

In case you missed it, @SpaceX's Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station.



Watch NASA TV for continuous coverage as the spacecraft proceeds toward splashdown off the coast of Florida, Sunday, Aug. 2: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QOni0gSJHU