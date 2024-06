Due importanti operazioni condotte dalla polizia di Arezzo hanno portato al sequestro di migliaia di confezioni di profumi contraffatti e numerosi capi d'abbigliamento rubati, con un valore complessivo di circa 500.000 euro.

Blitz contro la contraffazione

Durante un normale pattugliamento sull'Autostrada A1, gli agenti hanno notato un autocarro con targa straniera fermo in corsia d'emergenza. Due uomini stavano cercando di fermare i veicoli in transito, comportandosi in modo sospetto. I poliziotti, insospettiti, hanno deciso di eseguire un controllo approfondito.

Il ritrovamento

All'interno del veicolo, sono stati rinvenuti numerosi scatoloni contenenti un totale di 3.804 confezioni di profumi contraffatti con marchi noti come Dior, Armani, Yves Saint Laurent, Bulgari e Gucci. Se venduti come originali, questi prodotti avrebbero generato un guadagno illecito di circa mezzo milione di euro. I due uomini, di origine est-europea, sono stati denunciati per reati legati alla contraffazione e alla frode commerciale.

Recupero di abbigliamento di lusso

In una seconda operazione, gli agenti hanno fermato un'auto sospetta guidata da un trentenne di origine sudamericana. All'interno del veicolo sono stati trovati numerosi capi di abbigliamento e accessori di lusso, tra cui articoli Burberry e borse Gucci. Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, l'uomo è stato identificato come autore di una serie di furti avvenuti presso il centro commerciale 'The Mall'. Anche lui è stato denunciato.

Risultati e prospettive

Questi sequestri rappresentano un importante successo nella lotta contro la contraffazione e il furto di beni di lusso. Le operazioni di controllo su strada e l'uso delle tecnologie di sorveglianza si sono rivelati strumenti efficaci nel contrastare queste attività criminali. Le indagini proseguiranno per individuare l'intera rete coinvolta in queste operazioni illecite, infliggendo un colpo significativo alle organizzazioni criminali responsabili.