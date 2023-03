“La Luna, nei secoli punto di riferimento per poeti e filosofi, è stata da sempre musa ispiratrice per i più grandi artisti nel corso della Storia”: questo il motivo dell’intitolazione della raccolta “Musa d’Argento (La Luna dei Poeti)” da parte della poetessa Angela Mori.

Nata a Catania nel 1979 e da sempre amante della poesia nonché della letteratura, Angela Mori si è diplomata al Liceo magistrale ed in seguito ha frequentato la Facoltà universitaria di Lettere.

Predilige la cultura celtica, la musica rock, quella classica, la pittura e l’arte in genere. Stima i grandi poeti del Romanticismo inglese, tra cui Keats e Byron, e del Decadentismo, tra cui Baudelaire, D’Annunzio e Verlaine. Ama la Sicilia e spesso nelle sue opere ne esalta la bellezza, i profumi, i colori, e le emozioni, di cui essa è piena. Ha una figlia di nome Clara, che definisce la sua “Musa ispiratrice” per molte opere.

Ha pubblicato quattro libri: “Semplicemente Angelika”, “Zagare nel fango”, “Tra luci ed ombre” e “La luna bugiarda”. Ha vinto numerosi concorsi letterari anche internazionali ed ha partecipato a molte presentazioni non solo come autrice; ma come referente in Sicilia della casa editrice “Luce”, e come presentatrice.

Dal suo romanzo “La Luna bugiarda” nasce a luglio 2020 il film omonimo con la regia di Marco Ferrara, prodotto dalla “Sikania Network”, una storia drammatica e romantica ambientata in Sicilia nel 1900.

L’opera è acquistabile al seguente link: https://amzn.eu/d/2iCOifQ e si avvale della preziosa collaborazione col curatore Gianfranco Mento e della regia del produttore e regista Marco Ferrara.