Castel Maggiore. “La nostra estate italiana”, il concorso fotografico che durante i mesi scorsi ha raccolto le esperienze vacanziere di tanti concittadini a zonzo in lungo e in largo per il Bel Paese, ha i suoi tre vincitori, decretati a suon di Like dalle reciproche tifoserie che si sono date battaglia fino all’ultimo. Per un totale di 800 voti!

I fortunati e determinati vincitori hanno portato a casa un montepremi totale di 1000 euro in buoni acquisto spendibili presso i negozi del Centro aderenti alla raccolta punti 2020.

Tanti bei regali allieteranno, quindi, il Natale di Milena Codogno, protagonista della foto “Vetta italiana - Monte Bibele” prima classificata con 239 Like; di Domenico Cocozza, protagonista di “Venezia”, secondo classificato con 198 Like; e di Giada Secchieri, protagonista di “Respira questa libertà...” terza classificata con 68 voti.

La premiazione, che in tempi diversi si sarebbe tenuta fra i tradizionali festeggiamenti e gli applausi del pubblico presente, si è svolta nel rispetto delle norme anti contagio alla presenza dei soli organizzatori e della mascotte del Centro Commerciale Le Piazze, il Galletto Piazzotto; comunque soddisfatti per il risultato ottenuto, i vincitori hanno posato per le foto di rito accanto alle proprie gigantografie sfoggiando il simbolico mega assegno.

Nel 2020 la pandemia ha stravolto i consolidati modelli della socialità, del divertimento e degli eventi e il Centro Commerciale Le Piazze di Castel Maggiore non si è fatto trovare impreparato puntando su una alternativa giocata sul multimediale e sulla vicinanza virtuale. I giochi interattivi sono proprio pensati per questo: far vivere esperienze ludiche e premianti, mantenendo distanziamento e senza inutili assembramenti… Quindi in massima sicurezza.

Dopo i quiz games dell’estate, e il contest dedicato alle vacanze estive rigorosamente Made in Italy, per Natale a Le Piazze di Castel Maggiore avrà inizio un nuovo divertente match game on line con il quale mettersi alla prova e vincere buoni acquisto da € 2,00 fino a € 10,00. “Trova il Natale e Vinci” è il QuiXMas, ovvero il Quiz di Natale che, come una caccia al tesoro, accoglierà tutti in sicurezza a partire dal 13 dicembre.