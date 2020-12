Italia Libera, in base a ciò che è riportato nel suo sito, è il movimento nato dalla spontanea e consapevole adesione di liberi cittadini mossi da un profondo sentimento di amore e senso di appartenenza al proprio paese. Siamo il cuore e motore dell'Italia: commercianti, artigiani, professionisti, imprenditori, lavoratori dipendenti, operai e studenti stanchi di false promesse della politica. Italia Libera si caratterizza per l'eguaglianza formale e sostanziale tra tutti i Fondatori.

E che cosa vuole fare?

Vuole riprendere gli spazi sottratti agli italiani onesti da politici e burocrati incompetenti o corrotti sostituendoli con una classe dirigente credibile per restituire dignità al popolo italiano liberandolo innanzi tutto da questa Unione Europea e dall'Euro che hanno impoverito famiglie e imprese. L'Italia deve tornare a crescere ed avere un ruolo centrale nel contesto internazionale.

Vogliamo liberare il nostro paese dalla schiavitù di strutture burocratiche oppressive e da un'economia finanziaria, dove l'essere umano è trattato come merce di consumo. Italia Libera vuole promuovere un nuovo umanesimo dove l'individuo possa tornare attore protagonista di una storia, conciliando tradizione ed innovazione, interessi privati e bene comune, etica ed economia.

E perché?

Per risvegliare le coscienze e ridare all'Italia una classe politica, basata sul merito e senza privilegi e immunità, degna e in grado di mettersi a servizio di tutti i cittadini.

Ma chi è in realtà Italia Libera? È la nuova formazione politica nata dalla disciolta Forza Nuova e che al suo interno include anche i gilet arancioni, i no mask e... Carlo Taormina... melius abundare quam deficere.



Essendo Forza Nuova l'anima del nuovo movimento, è conseguenza classificarlo come fascista e quindi appare paradossale non solo che sia nato in Italia, la cui Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista, ma che l'Italia venga pure definita Libera, visto che il fascismo è solo dittatura e di libertà non ne prevede... specialmente per gli amministrati.

Queste le libertà, nell'ordine, finora "promesse":

1. Liberi Dall'Europa.

2. Liberi Dall'Euro.

3. Liberi Dall'Austerità.

4. Liberi Dalla Denatalità.

5. Liberi Dall'Immigrazia.

6. Liberi Dal Precariato.

7. Liberi Dall'incompetenza.

8. Liberi Dall'ingiustizia.

9. Liberi Dalla Malasanità.

10. Liberi Dalla Disinformazione.

Manca quella dalla dittatura Covid e dalle mascherine... ma si intende sottintesa dato che, secondo Italia Libera, sarebbe "ormai risaputo che la gente mette la mascherina perché ha paura di prendere la multa di 400 euro e non di prendere il virus".

Perlomeno, il nuovo partito ci darà l'opportunità per stare allegri, finché non sarà necessario iniziare a prenderlo sul serio!