VILLACH, 10 febbraio 2024 – Forse non tutti sanno che in Austria, secondo la tradizione più autentica, il dolce tipico del Carnevale è il succulento bombolone universalmente noto con il nome di “Krapfen”. E sarà proprio lui il “Re” del Martedì Grasso da Atrio, a Villach, il centro commerciale più grande della Carinzia, dove appunto martedì 13 si festeggia il Carnevale, “Fasching” in tedesco, che come da noi in Italia e in Friuli è il trionfo dei colori e delle maschere. Un grande party di cui saranno protagonisti soprattutto i bambini, nella centrale Plaza al piano terra di Atrio, dove, sulla mappa calpestabile dalle ore 14 alle ore 18, i piccoli avranno a disposizione diventi programmi come tatuaggi glitterati, truccabimbi e colorati palloncini tutti da modellare.

Il Krapfen, delizia per il palato nata dalle mani della pasticcera austriaca Cäcilie Krapf che inventò questo dolce lievitato di forma tondeggiante forse in occasione del Congresso di Vienna del 1815, sarà il sovrano assoluto dei festeggiamenti. Da allora, infatti, secondo la tradizione, il sabato precedente alla domenica di Carnevale, tutte le famiglie austriache si affaccendano ai fornelli per realizzare questi dolci dal sapore inconfondibile destinati ad avere successo in tutto il mondo. E così per il Carnevale dei bambini, un goloso krapfen sarà dato in omaggio a tutti i piccoli partecipanti, insieme a un succo di frutta (fino a esaurimento delle scorte).

Il giorno dopo, mercoledì 14 febbraio, è la volta dei festeggiamenti di San Valentino, il protettore e beniamino degli innamorati. In questa occasione, invece, a portata di mano per di chi cerca un bel pensiero per la persona che ama, c'è un vasto assortimento di fiori tutto da scoprire esposto davanti all'ingresso dell'Interspar. Naturalmente, sono diversi i negozi del centro in cui ci si può sbizzarrire alla ricerca di doni adatti a questa ricorrenza, che anche in Austria viene celebrata nel segno del romanticismo.

Ancora, per i cacciatori di offerte, dal 15 febbraio al 17 febbraio si terrà sulla mappa calpestabile nella Plaza di Atrio una mostra di zaini scolastici a prezzi scontati: un'opportunità da non perdere perché un nuovo zainetto per la scuola può essere il regalo perfetto per la Pasqua in arrivo.

Atrio offre non solo 2000 posti auto gratuiti e la massima accessibilità per clienti anziani, fragili, famiglie, ma garantisce un'ampia gamma di merceologie negli oltre 90 negozi distribuiti tra i diversi piani, nonché una vasta scelta di menù nei ristoranti, bar e caffè che punteggiano il centro.