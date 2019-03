Ai quarti di Champions per la Juventus c'è l'Ajax, in Europa League il Napoli se la vedrà con l'Arsenal

A Nyon, questo venerdì, l'Uefa ha stabilito gli accoppiamenti per la fase finale delle competizioni europee per club.





Champions League

Ai quarti di finale saranno di fronte

Ajax (NED) - Juventus (ITA)

Liverpool (ENG) - Porto (POR)

Tottenham (ENG) - Manchester City (ENG)

Barcellona (ESP) - Manchester United (ENG)





Stabiliti anche gli accoppiamenti per le semifinali

Tottenham/Man. City - Ajax/Juventus

Barcellona/Man. United - Liverpool/Porto (POR)





Quindi la Juventus, non potendo quest'anno scontrarsi con il Real Madrid, dovrà "accontentarsi" di misurarsi con la squadra che lo ha eliminato, l'Ajax. Chi fra le due passerà il turno, in semifinale dovrà vedersela con la vincente del derby inglese tra Tottenham e Manchester City.

Sicuramente di gran lunga il più avvincente, il match che vede il Barcellona di fronte al rinato United di Solskjaer. La vincente avrà di fronte il Liverpool o il Porto.



Europa League

Questi gli accoppiamenti dei quarti

Napoli (ITA) - Arsenal (ENG)

Villarreal (ESP) - Valencia (ESP)

Benfica (POR) - Eintracht (GER)

Slavia Praga (CZE) - Chelsea (ENG)





In semifinale saranno di fronte le vincenti tra i segueni scontri

Napoli/Arsenal - Villarreal/Valencia

Benfica/Eintracht - Slavia Praga/Chelsea





Il Napoli di Ancelotti non è stato molto fortunato, visto che l'Arsenal ai quarti ed, eventualmente, gli spagnoli di Valencia e Villareal non sono certo clienti "comodi". Meglio, invece, è andata al Chelsea di Sarri che contro lo Slavia Praga ha ottime possibilità di arrivare perlomeno in semifinale.