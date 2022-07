Dopo il 7-5 del primo set portato a casa da Sinner (numero 10 del torneo) nonostante il 3-0 iniziale a favore di Djokovic (numero 1 a Wimbledon), gli spettatori davanti allo schermo hanno iniziato a stropicciarsi gli occhi e a scuotersi dal torpore causato dal caldo. E dopo un'altra ora di grande tennis con Jannik che si porta sul 2-0 vincendo il secondo set addirittura per 6-2, molti sono rimasti addirittura a bocca aperta dallo stupore.

Poi, Novak ha iniziato ad essere Djokovic e per Sinner, quando la vittoria sembrava ad un passo, non c'è stato più nulla da fare, anche in conseguenza di un palese calo fisico: 6-3, 6-2, 6-2 il punteggio degli altri tre set con cui il serbo si è aggiudicato il match.

Per Djokovic, già sei volte vincitore del torneo di Wimbledon che si disputa sui prati dell'All England Club, l'ultimo ostacolo (ampiamente superabile) per approdare alla finale di domenica è rappresentato da Cameron Norrie o David Goffin che si stanno disputando l'accesso alla semifinale nell'altro quarto.

Per Djokovic sarà l'undicesima semifinale a Wimbledon.