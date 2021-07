Il ritmo dell'estate 2021, a livello internazionale, è decisamente urban ed è proprio questo il groove che Intercool Digital, la label di Paola Peroni, fa sentire in "Rhythm Is A Dancer (Tu Y Yo)", un brano decisamente latin prodotto da Ale Zuber e Alessandro Di Lorenzo, due dj italiani già affermati nel mondo per il loro sound. "Rhythm Is A Dancer (Tu Y Yo)" contiene anche featuring importanti, ovvero le voci di Francis & Psm Kalash.

"Rhythm Is A Dancer (Tu Y Yo)" è un pezzo caliente: ha una melodia d'impatto, che regala allegria ed energia ed è un brano adatto sia alla programmazione radiofonica sia ai club. Esce su Intercool Digital il 23 Luglio 2021. E' una produzione di grande effetto... e un pezzo così non nasce per caso. A crearlo è stato infatti da due artisti di sicuro talento, già conosciuti nel mondo come Ale Zuber e Alessandro Di Lorenzo.

Ale Zuber oggi vive in Spagna, dove è impegnato a girare un documentario autobiografico della sua ascesa da semplice promoter a dj internazionale. Dj, produttore e promoter nei club più importanti ed esclusivi al mondo, Ale Zuber dal 2016 è il protagonista indiscusso della musica urban nella Isla Blanca di Ibiza. Nel 2019 ha contato nel suo calendario più di 200 date, tra cui le sue residenze estive nei format da lui creati: Mucho all' Ushuaia di Ibiza e RICHBITCH al Hï, sempre ad Ibiza. Ale Zuber ha diviso con artisti internazionali dal calibro di Daddy Yankee, Ozuna, Nicky Jam, Bad Bunny, Trey Song, Ayo e Teo, Natty Natasha, Becky G, Anuel, Mc Floti, Lili Uzi Vert, Stefflon Don, Young Thug, Don Omar, esibendosi in mezza Europa. Tra gli artisti italiani, si è esibito con Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Capo Plaza ed Elettra Lamborghini. In questo momento Ale Zuber vive in Spagna, dove è impegnato a girare un documentario autobiografico della sua ascesa da semplice promoter a dj internazionale.



Alessandro Di Lorenzo, dj e producer milanese, con le sue sonorità urban, hip hop e latine ha girato le console di locali e festival di tutta Italia e di gran parte d'Europa. Ha all'attivo diverse produzioni e remix supportati da artisti internazionali quali Major Lazer, Tropkillaz, Ape Drums, Steve Aoki (...). Inoltre ha aperto i concerti di molti rapper e artisti del panorama italiano e internazionale. Tra gli altri, si è esibito in top club come Hï (Ibiza), Privilege (Ibiza), Cafè del Mar (Malta), Marco Polo Club (Slovenia), Hollywood (Milano), Tocqueville (Milano), Milliardaire Club (Parigi), Gianpula Village (Malta), The Temple (Porto Cervo), Piano54 (Madonna di Campiglio), Africana Famous Club (Praiano, SA) e moltissimi altri.

