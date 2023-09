Il 28 settembre 2023, a partire dalle ore 19.00, si terrà la terza edizione di Charity BBQ per la Fondazione Don Gino Rigoldi. L'evento avrà luogo presso CN l'HUB in Via Luigi Mengoni, 3 a Milano.

La serata sarà all'insegna del buon cibo e della solidarietà, con l'obiettivo di sostenere il volontariato inclusivo promosso dalla Fondazione Don Gino Rigoldi. Saranno presenti diversi stand gastronomici che offriranno deliziosi piatti preparati con cura e passione.

Tra i protagonisti della serata ci sarà Barú, buongustaio, food/vine blogger ed ex vippone del GFVip 6, che metterà a disposizione la sua esperienza culinaria per deliziare i presenti con le sue specialità alla griglia. Sarà un'occasione unica per gustare piatti succulenti e allo stesso tempo contribuire ad una causa importante.

Ma non solo carne, perché anche i vegetariani e vegani avranno la possibilità di assaporare prelibatezze grazie a Innocenti evasioni, che proporrà piatti veggie di alta qualità. Sarà un'opportunità per tutti di apprezzare la varietà e la bontà della cucina senza limiti.

Per accompagnare i piatti, Nonsolococktails offrirà una selezione di drink raffinati e originali, perfetti per completare l'esperienza culinaria. Sarà possibile scegliere tra cocktail classici e creazioni innovative, il tutto preparato con maestria da barman esperti.

L'invito è rivolto a tutti coloro che amano il buon cibo e desiderano contribuire ad una causa nobile. La Fondazione Don Gino Rigoldi si impegna da anni nel promuovere il volontariato inclusivo, offrendo supporto e opportunità a persone svantaggiate o in difficoltà.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni sull'evento, è possibile contattare la Fondazione Don Gino Rigoldi all'indirizzo email [email protected]. Inoltre, sul sito web della fondazione è possibile scoprire come sostenere l'organizzazione e contribuire alla realizzazione dei suoi progetti.

Accorrete numerosi all'appello del buongustaio Barú e unitevi a questa serata di solidarietà e gusto. Partecipando a Charity BBQ, non solo avrete l'opportunità di gustare piatti deliziosi, ma contribuirete anche a fare la differenza nella vita di molte persone. Non perdete questa occasione unica!