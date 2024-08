Dichiarazione del Direttore Regionale dell'OMS per l'Europa, Dott. Hans Henri P. Kluge: La regione europea dell'OMS è quella che si sta riscaldando più rapidamente delle 6 regioni dell'OMS, con temperature in aumento a circa il doppio della media globale. In tutta la regione, nei suoi 53 stati membri, le persone stanno pagando il prezzo più alto. I 3 anni più caldi mai registrati per la regione si sono verificati tutti dal 2020, e i 10 anni più caldi si sono verificati dal 2007.

Pochi giorni fa, il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha lanciato un appello all'azione sul caldo estremo in risposta agli impatti mortali delle temperature in aumento in tutto il mondo. In alcuni luoghi del mondo, la crisi climatica sta già portando le temperature a livelli insopportabili e le stime mostrano che, a livello globale, si sono verificati circa 489.000 decessi correlati al caldo ogni anno tra il 2000 e il 2019, con la Regione [europea] che ne rappresenta il 36% o, in media, più di 175.000 decessi ogni anno.

L'appello del Segretario generale individua 4 aree di azione critiche per prendersi cura dei vulnerabili, proteggere i lavoratori, aumentare la resilienza delle economie e delle società e limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5° C. Ciò non potrebbe essere più rilevante per la regione in cui, negli ultimi 20 anni, si è registrato un aumento del 30% della mortalità correlata al calore, con decessi correlati al calore in aumento in quasi tutti i paesi della regione in cui è in atto il monitoraggio.

Lo stress da calore è la causa principale di morte correlata al clima nella regione. Le temperature estreme esacerbano le condizioni croniche, tra cui malattie cardiovascolari, respiratorie e cerebrovascolari, salute mentale e condizioni correlate al diabete. Il caldo estremo è un problema in particolare per le persone anziane, in particolare quelle che vivono da sole. Può anche rappresentare un ulteriore onere per le donne incinte.

Lo sviluppo di piani d'azione calore-salute è un processo di adattamento cruciale, che rende le comunità più resilienti alle ondate di calore. Più di 20 paesi nella regione hanno in atto tali piani. Sebbene ciò sia incoraggiante, non è sufficiente a proteggere tutte le comunità.

L'OMS/Europa, tramite il nostro Centro europeo per l'ambiente e la salute di Bonn, in Germania, sta attualmente sviluppando una seconda edizione aggiornata delle sue linee guida per il piano d'azione per la salute e il calore. Ciò fornirà un punto di riferimento basato sulle prove per i governi nazionali e locali per stabilire i propri piani o aggiornare quelli esistenti. Il processo di sviluppo di questi riunisce attori di più settori con l'obiettivo di gestire meglio i rischi per il calore.

Il fatto è che gli effetti negativi del caldo sulla salute sono ampiamente prevenibili attraverso buone pratiche di sanità pubblica, quindi se siamo meglio preparati ad affrontare una regione più calda, salveremo molte vite, sia ora che in futuro.

Anche per quest'estate, come per le estati precedenti, vi ricordo la campagna annuale #KeepCool dell'OMS/Europa per sensibilizzare sui pericoli del caldo estremo e sulle semplici indicazioni che possono garantire la sicurezza di tutti.

Tenetevi lontani dal caldo . Evitate di uscire e di fare attività faticose durante le ore più calde della giornata. Restate all'ombra e non lasciate bambini o animali nei veicoli parcheggiati. Se necessario e possibile, trascorrete 2-3 ore al giorno in un luogo fresco, come un supermercato o un cinema.

. Evitate di uscire e di fare attività faticose durante le ore più calde della giornata. Restate all'ombra e non lasciate bambini o animali nei veicoli parcheggiati. Se necessario e possibile, trascorrete 2-3 ore al giorno in un luogo fresco, come un supermercato o un cinema. Mantenete la vostra abitazione fresca . Usa l'aria notturna per rinfrescare la tua casa. Riduci il carico termico all'interno della tua casa o della tua stanza d'albergo durante il giorno usando tapparelle o persiane.





. Usa l'aria notturna per rinfrescare la tua casa. Riduci il carico termico all'interno della tua casa o della tua stanza d'albergo durante il giorno usando tapparelle o persiane. Mantenete il corpo fresco e idratato . Usa abiti leggeri e larghi e lenzuola leggere, fai docce o bagni freddi e bevi acqua regolarmente, evitando bevande zuccherate, alcoliche o contenenti caffeina a causa del loro effetto disidratante sul corpo.





. Usa abiti leggeri e larghi e lenzuola leggere, fai docce o bagni freddi e bevi acqua regolarmente, evitando bevande zuccherate, alcoliche o contenenti a causa del loro effetto disidratante sul corpo. Prendete cura di voi stessi e degli altri. Controlla la famiglia, gli amici e i vicini, in particolare gli anziani, che trascorrono molto tempo da soli.

Dobbiamo rafforzare l'azione coordinata per proteggere la nostra salute da questo impatto più diretto e mortale di un clima che cambia. Appoggio pienamente l'appello all'azione del Segretario generale, che è sia urgente che tempestivo nell'attirare l'attenzione globale per affrontare questa minaccia globale alla salute pubblica.