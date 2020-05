Importante novità per il futuro di Mauro Icardi. L'argentino avrebbe infatti trovato un accordo per una destinazione stabile per il suo futuro.

L'Inter incasserà 50 milioni di euro dalla cessione del suo ex capitano ed attaccante argentino che, dalla prossima stagione, diverrà un giocatore in pianta stabile del Psg, dove quest'anno ha giocato in prestito.

Ad Icardi sarebbe stato offerto un contratto fino al 2022 a 10 milioni a stagione.