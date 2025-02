La Polinesia Francese è un vero e proprio sogno che attende tutti i viaggiatori!

Se non hai ancora avuto l'opportunità di immergerti nella magia della Polinesia Francese, non perdere l'occasione di scoprire paesaggi selvaggi e incontaminati, ricchi di vita quotidiana e tradizioni locali, visitando la nuova mostra fotografica gratuita organizzata da Tahiti Tourisme, in collaborazione con Leica Camera Italia, a Torino!

La mostra sarà aperta fino al 31 marzo 2025, presso il Leica Store di Torino.