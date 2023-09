ROMA - Con l’obiettivo di sostenere i programmi di investimento delle imprese nella tutela ambientale il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha provveduto allo stanziamento di 300 milioni di euro a valere sul "Fondo per il sostegno alla transizione industriale".

Le imprese di qualsiasi dimensione del territorio nazionale, - si legge nella nota - in particolare quelle che operano nei settori estrattivo e manifatturiero, potranno chiedere agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, per programmi di investimento che perseguono:

l'efficientamento energetico;

il cambiamento fondamentale del processo produttivo;

l'installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili , idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

, e impianti di ad alto rendimento; la riduzione dell’utilizzo delle risorse tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.

I programmi dovranno prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro.

La domanda per le agevolazioni dovrà essere inviata dal 10 ottobre al 12 dicembre 2023 allo sportello online Invitalia.

Inoltre, il ministero delle Imprese e del Made in Italy e la società a capitale pubblico AREXPO, proprietaria del sito espositivo di “Expo Milano 2015” che adesso gestisce la valorizzazione e riqualificazione dell'area, questa mattina, a Milano, - così nel comunicato del ministero - hanno siglato un protocollo d’intesa che consentirà lo sviluppo di progetti di interesse comune connessi alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità e al recupero ambientale e di attivare una cooperazione per l’attrazione di investimenti dall’estero nonché partnership internazionali nei comuni ambiti di attività.

Il protocollo, nello specifico, - continua la nota - permetterà alla segreteria tecnica del Comitato Interministeriale per l’Attrazione degli Investimenti Esteri (organo presieduto dal MIMIT) di avere uno spazio presso la struttura di “MIND - Milano Innovation District”, il distretto dedicato alla ricerca e all’innovazione che si sta sviluppando proprio nell'area di oltre un milione di metri quadri protagonista dell'Esposizione Universale e, viceversa, ai rappresentanti di AREXPO di essere ospitati presso il Ministero per lo svolgimento delle attività con finalità scientifiche e di ricerca in progetti e iniziative di rigenerazione urbana.





Per maggiori informazioni

Fondo per il sostegno alla transizione industriale:

www.mimit.gov.it/it/incentivi/fondo-per-il-sostegno-alla-transizione-industriale