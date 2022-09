CHIARA TAIGI - Concorso Renata Tebaldi - 17 Settembre 2022

Fondazione Renata Tebaldi FRT - Repubblica di San Marino

Chiara Taigi invitata speciale al Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi e per la consegna di persona del Premio "Vissi d'Arte" 2021 assegnato dalla Fondazione Renata Tebaldi l'anno scorso, evento organizzato in occasione dei 100 anni dalla nascita di Renata Tebaldi in un clima pieno di grandi personalità della lirica e di premi nello storico Centro Congressi Kursaal nella Città di San Marino.

Il Premio è stato consegnato a Chiara Taigi dal Dr. Niksa Simetivoc in persona, Presidente della Fondazione Tebaldi oltre che medico personale di Renata Tebaldi, insieme alla presenza professionale di Barbara Andreini in qualità di Coordinatrice Artistica Fondazione Tebaldi e di Rossella Fugaro come Ufficio Stampa Fondazione Renata Tebaldi.

Ha aperto la serata finale del "Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi" Angelo Nicastro in qualità di Direttore Artistico Concorso Internazionale Tebaldi e co-direttore artistico del Ravenna Festival, facente parte di una prestigiosa giuria internazionale composta da Dominique Meyer come Presidente della Giuria sezione Opera e Sovraintendente del Teatro alla Scala, Sebastian F. Schwarz direttore artistico del Teatro Regio di Torino, Paolo Pinamonti direttore artistico del Macerata Opera Festival, Gianni Tangucci direttore dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e Paulo Abrão Esper direttore della CIA Opera di São Paulo. Nella serata precedente è stato presente Laurent Brunner in qualità di Presidente Giuria Sezione Barocco e direttore dello “Château de Versailles Spectacles".

Chiara Taigi ha portato la sua esperienza e testimonianza diretta dell'Artista e della Persona di Renata Tebaldi, intervistata da un noto critico musicale internazionale Stephen Hastings, direttore della "Rivista Musica", giornalista di Opera NY e docente all'Università di Milano. Oltre a Stephen Hastings la Giuria della Critica era composta da Marco Beghelli Docente presso l'Università di Bologna e Roberta Pedrotti dell'Ape Musicale.

Chiara Taigi durante l'intervista di Stephen Hastings ha raccontato l'incontro e gli episodi di Renata Tebaldi, alcune testimonianze, la sua ultima intervista in RAI, le polemiche della sua posizione sulla tonalità del diapason e molte altre profezie musicali ed interpretative per le generazione future della Tebaldi che si possono ascoltare nel podcast di Web Radio Ameria:

Presentato da Massimiliano Samsa, Maria Teresa Ferrante e Paolo Pellegrini.

L'evento del "Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi” è anche portatore di vari riconoscimenti, premi e borse di studio tra cui l'assegnazione e la consegna a Leone Magiera del premio “Vissi d’Arte” 2022, il Premio speciale "Lucio Borgognoni" con una borsa di studio ed un concerto da tenersi a Recanati ed il Premio speciale assegnato da Le Verdissime, una borsa di studio da un club di 35 donne appassionate di Lirica a Parma, dedicato ai personaggi femminili di Verdi.

I candidati per l'Opera sono stati accompagnati dall'Orchestra Sinfonica Arcangelo Corelli diretta dal M° Jacopo Rivani, mentre per la Musica Barocca ha accompagnato i candidati Dolce Concento Ensemble diretto dal M° Nicola Valentini ed il cembalista M° Dimitri Betti.

Un evento di eccezione di questa edizione è stato l'utilizzo del pianoforte “personale” di Renata Tebaldi per accompagnare le selezioni e le semifinali dei cantanti candidati, uno strumento decisamente raro realizzato su desiderio di Renata Tebaldi, uno Steinway del 1953 in noce e radica.

Si ringrazia la Fondazione Renata Tebaldi per la grande opera di divulgazione, la capacità organizzativa di alto livello e per il ricordo vissuto del soprano Renata Tebaldi in occasione del centenario dalla nascita di Renata Tebaldi, oltre la incessante attività svolta per poter fornire nuove opportunità ai giovani.

Chiara Taigi in particolare ringrazia per tutte le attenzioni rivolte dal Dr. Simetivoc, dalla Dott.ssa Andreini e dalla Dott.ssa Fugaro e per la cortese ospitalità del Hotel Titano nella Città di San Marino.

Si ringrazia inoltre per la giusta valorizzazione dell'evento FRT, Ameria WebRadio per aver dato testimonianza con la diretta radio dell'evento, del grande supporto di San Marino RTV per il suo apporto tecnico, mediatico e televisivo e la Dott.ssa Roberta Pedrotti dell'Ape Musicale per il suo contributo che, seppur giovanissima, nutre con grande passione per la Lirica.







