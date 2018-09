Eles Italia 'Seductive Emotions' Collection: looks contemporanei che fondono street e couture

Eles Italia presenta la sua nuova ‘Seductive Emotions’ Collection in maniera accattivante ed intrigante: la modella Ilaria Loriga, infatti, è fotografata da Riccardo Melosu tra rottami di autovetture per rendere ancor più evidente lo splendore degli abiti realizzati da Silvia e Stefania Loriga. Un abile gioco fatto di forti contrasti che unisce street e demi couture per un risultato inedito ed originale. La ‘Seductive Emotions’ Collection di Eles Italia è creata per una donna che vuole uscire dagli schemi, che rivendica la propria individualità anche attraverso la sua passione per capi ed accessori unici e speciali, nei quali urban, comfort e luxury sono rigorosamente legati da un filo indissolubile. Looks contemporanei che fondono rock e glam in maniera sempre bilanciata, una collezione che nasce da un mix di idee, forme e tessuti per essere casual-chic al mattino e sofisticate al tramonto.

In una atmosfera da sobborgo newyorkese, ecco apparire la giovane donna di Eles Italia che indossa, con estrema naturalezza e disinvoltura, l’abito rosso monospalla con lunga gonna in organza di seta trasparente, stretto in vita da un’iconica e scintillante cintura; il tubino nero con lo scollo interamente decorato con cristalli, pietre dure e Swarovski nelle nuance dell’oro che richiamano la fascia in vita anch’essa nella medesima lavorazione; il lungo abito in paillettes marrone con ampia scollatura sulla schiena e seducente spacco; il crop top nero decorato da Swarovski e abbinato alla lunga gonna color arancio; il tubino blue che diventa super chic con la sovrapposizione della leggera e fluttuante gonna a ruota e, naturalmente, l’immancabile cintura gioiello; il crop top avorio e nero, totalmente lavorato a mano, indossato con una mini gonna ed uno spolverino in seta lamé per essere super sensuale e davvero irresistibile.

La ‘Seductive Emotions’ Collection di Eles Italia, volutamente presentata in un contesto ‘decadente’ e insolito, nasce dalla volontà di Silvia e Stefania Loriga di raccontare la loro visione del lusso e dell’eleganza, evidenziando la loro capacità di rinnovarsi continuamente seguendo le tendenze ma restando sempre fedeli al loro stile inconfondibile, fatto di abilità sartoriale e di sconfinata creatività artistica.

Credits: Ph Riccardo Melosu - Model Ilaria Loriga – Mua & Hair Emiliana Sancamillo - Stylist Giulia Ticconi Bagatti – Assistant Stylist Giada Costi - Assistant e producer: Sardinia Image Agency / Marcello Scano - Backstage : Emiliano Riccardi

