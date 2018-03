A breve un nuovo layout per i risultati delle ricerche su Google?

I risultati di una ricerca di Google, a breve, potrebbero essere mostrati in una forma leggermente diversa dall'attuale.

Secondo quanto anticipato da un utente su Reddit pubblicando la schermata sotto riportata, Google starebbe testando la possibilità di mostrare un nuovo tipo di layout relativo alla pagina dei risultati di ricerca basato su Material Design, un linguaggio per "disegnare" le pagine web sviluppato da Google nel 2014 e applicato per la prima volta su Google Now.







Mentre l'attuale layout mostra i risultati di una ricerca su uno sfondo bianco, il nuovo layout li racchiude in singole "card" con i bordi definiti, caratteristica, per l'appunto di Material Design, in bnase a quanto già fatto vedere su altri siti della casa californiana, come ad esempio Google Calendar, tra gli ultimi ad aver subito un restyling.