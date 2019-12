L'alluminio a contatto con gli alimenti è tossico. A ribadirlo è il Ministero della Salute: "Non incartate panini nell'alluminio".

Bambini e donne incinte le persone più a rischio per il contatto, prolungato e diretto, degli alimenti con la carta stagnola, come ci informa anche un video diffuso dal Comitato sicurezza alimentare, pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Salute.

Ma oltre ai fogli d’alluminio, anche le classiche vaschette, sempre d’allumino, utilizzate per cuocere i cibi nel forno sono diventate oggetto dell'allerta del ministero che riguarderebbe in particola modo le persone più vulnerabili alla tossicità orale dell’alluminio ingerito per bocca, come gli anziani, i bambini molto piccoli, i soggetti con malattie renali e donne incinte.

Negli altri soggetti il rischio tossicologico rappresentato dall’alluminio è ridotto a causa dello scarso assorbimento e della rapida escrezione.