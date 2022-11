Vladimir Putin, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, ha dichiarato che è importante evacuare i residenti di Kherson dalle aree più pericolose.

"Adesso è necessario ricollocare coloro che vivono a Kherson nelle aree più pericolose, perché i civili non dovranno subire bombardamenti... misure offensive, controffensive o altre relative all'attività militare", ha affermato il presidente russo.

Nella stessa occasione, Putin ha dichiarato che l'afflusso di volontari disposti a unirsi alle forze armate russe non cessa e il numero di riservisti mobilitati ha raggiunto i 318.000 uomini.

"Abbiamo già 318.000 [uomini]. Perché abbiamo questa cifra? Perché i volontari si stanno unendo ai ranghi. Il numero dei volontari non diminuisce",

ha detto il capo dello Stato, aggiungendo che 49.000 di questi sono impegnati in missioni di combattimento mentre tutti gli altri sono ancora in fase di addestramento.

Questo venerdì, il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, ha dichiarato di ritenere che la Russia possa ritirare le sue forze da alcune aree dell'Oblast di Kherson. Tuttavia, ha precisato di non aver molta fiducia nei "gesti di buona volontà" della Russia. In ogni caso è un fatto che Mosca abbia intensificato il trasferimento obbligatorio dei residenti dall'oblast di Kherson ordinando che fino a 70.000 civili in un raggio di 15 chilometri a est del fiume Dnipro venissero reinsediati.

Nella regione, secondo quanto riportato dall'agenzia Novosti, sarebbe stato imposto il coprifuoco per le prossime 24 ore.