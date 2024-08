La 2ª edizione, de La Notte Dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese, andrà in onda il 23 agosto, in prima serata, su Rai2, con la conduzione di Andrea Delogu e, in contemporanea, su Rai Radio1, con il commento di Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

Il concertone, che ha registrato oltre 20.000 persone presenti nello Stadio Del Mare, lo scorso 20 luglio, anche quest’anno, diventa un programma televisivo prodotto da Aut Aut, di Angelo Bozzolini, anche regista e direttore artistico dell’evento. Lo spettacolo è stato ripresoda 13 telecamere e 2 droni in 4k e montato con una ripresa fedele dall’altissima qualità artistica, per restituire il ritmo del progetto artistico del Maestro Melozzi.

Sul palco, insieme a tanti artisti e musicisti abruzzesi, sono saliti grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale, per prestare le loro voci ai canti della tradizione popolare abruzzese, per l’occasione, rivisitati in una chiave musicale moderna ed eseguiti, dal vivo, dall’Orchestra dei Serpenti diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

Il primo ospite della serata è stato Al Bano, con una delle sue canzoni più celebri, “Nel Sole”. Nel corso della serata, il cantante è tornato sul palco con “I Cigni Di Balaka”.

Noemi ha fatto cantare tutto il pubblico de La Notte Dei Serpenti con “Sono Solo Parole”, brano arrivato sul podio, a Sanremo, nel 2012 e che ha segnato il debutto del Maestro Enrico Melozzi alla direzione dell’orchestra del Festival della canzone italiana. L’artista ha prestato la sua inconfondibile voce a “Addio Addio Amore”.

Filippo Graziani ha reso omaggio a suo padre Ivan, cantautore nato a Teramo, interpretando “Taglia La Testa Al Gallo”, accompagnato dall’Orchestra dei Serpenti e con le emozionanti esibizioni chitarra e voce di “Ninna Nanna Dell’Uomo” e “Pigro”.

Il pubblico, de La Notte Dei Serpenti, ha cantato a squarciagola, insieme a Umberto Tozzi, sulle note di “Gente Di Mare”, “Gloria” e “Tu”. Umberto Tozzi è tornato, sul palco, con “Te Vuje Bene”, un’inedita versione di “Ti Amo”, impreziosita dal ritornello riscritto, per l’occasione, in dialetto abruzzese.

Seguendo il claim scelto dall’ideatore e direttore del concertone, ovvero “poppizzare il dialetto e dialettizzare il pop”, Colapesce Dimartino si sono affidati al Maestro Enrico Melozzi, prima per trasformare la loro hit “Musica Leggerissima” nella versione in abruzzese “Canzone Spensierate”, e per prestare le loro voci al canto abruzzese “Tutte Le Funtanelle”.

Sul palco dello Stadio del Mare, sono saliti i Coma_Cose, che hanno fatto cantare e ballare il pubblico di Pescara con le loro hit “Malavita” e “Fiamme Negli Occhi”.

Un altro emozionante momento è stato l’omaggio fatto a Franco Battiato da Giovanni Caccamo che, accompagnato dalla coreografia realizzata dal corpo di ballo, ha interpretato “La Cura”. Il giovane cantautore siciliano ha celebrato la musica abruzzese, intonando il canto popolare “Maremaje”, impreziosito da nuovi arrangiamenti curati dal Maestro Enrico Melozzi.

“All’Orte”, “Li Misciarule”, “Marattè”, “Cicirinella”, “La Capamarite”, “Marrocche e Frusce”, “La Jerva A Lu Cannette” e “La Figlia Me” sono gli altri canti popolari eseguiti nel corso della serata, impreziositi da nuovi arrangiamenti a cura del Maestro Enrico Melozzi, che non hanno intaccato l’autenticità dei testi originali in dialetto, mantenendo così immutata la loro poetica e la loro capacità di coinvolgere gli ascoltatori che potranno interpretarli liberamente.

Il pubblico, de La Notte Dei Serpenti, inoltre, ha potuto ascoltare, per la prima volta, “La Notte Scura”, un brano inedito scritto dal Maestro Enrico Melozzi, in omaggio alla sua terra.



A chiudere la scaletta l’immancabile “Vola Vola”, preceduta dai saluti istituzionali del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del Sindaco del Comune di Pescara Carlo Masci e del Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri.

Lo spettacolo è stato impreziosito dalle coreografie realizzate dal corpo di ballo composto da Lusymay Di Stefano, Laura Esposito, Ilaria Frazzetto, Gabriella Caruso, Michela Caruso, Federico Mella e Francesco Rosario Zappalà e dalle iconiche sculture luminose di Marco Lodola, che hanno abbellito lo Stadio del Mare.

Tra gli ospiti del concertone anche la cantautrice e musicoterapista Lara Molino, a cui è andato il premio Serpente D’Oro, per aver contribuito, con la sua musica a sdoganare e diffondere, la lingua abruzzese oltre i confini regionali. A consegnare il premio Adele D'Atri, Responsabile Territoriale Retail Abruzzo Sud della Direzione Regionale Centro Est di BPER Banca.



Altri riconoscimenti, conferiti dal main sponsor Confimi Industria, sono andati alla coreografa Lusymay Di Stefano e a Federica Tollis, la più giovane corista presente nel coro dell’Orchestra Dei Serpenti. A consegnare il premio il Presidente di Confimi Industria Abruzzo Luca Tosto e la Direttrice di Confimi Industria Abruzzo Alessandra Relmi, che ha anche vestito i panni di co-conduttrice, per raccontare curiosità della cultura e della tradizione abruzzese e per raccogliere, dal vivo, le emozioni del pubblico.

La 2ª edizione, de La Notte Dei Serpenti, ha visto tutti i partecipanti coinvolti in un’esperienza musicale e culturale indimenticabile, con performance uniche che hanno dato una nuova veste alle melodie della tradizione. Trasportato in un appassionante viaggio nel tempo, alla riscoperta delle origini e della cultura locale, il pubblico, cantando e ballando, è stato parte attiva dello spettacolo anche grazie alla nuova app “Notte Dei Serpenti ”. La tecnologia “Be Part Of The Show” ha permesso di realizzare, nel corso dell’evento, delle coreografie multimediali dinamiche e coinvolgenti, al ritmo della musica proposta sul palco del concertone.

Tutti i brani in scaletta sono stati eseguiti, dal vivo, dall’Orchestra Dei Serpenti composta da Marco Dirani (basso), Nicola Costa, Guido Della Gatta, Alessandro Santacaterina (chitarre), Salvatore Mufale (pianoforte), Giovanni Antonicelli (pianoforte e sequenze), Roberto Spina, Carola Avola (batteria), Alberto Barsi (chitarra elettrica), Carmelo Colajanni, Christian Di Marco (strumenti a fiato vari) e Danilo Dipaolonicola (fisarmonica).

Ad accompagnare l’Orchestra Dei Serpenti il coro formato da Anna Azzola, Denis Ballarini, Sofia Bevilacqua, Federica Buccella, Francesca Calabria, Adalgisa Camerano, Angela Cantoresi, Cinzia Cantoresi, Mariaelisa Cardone, Elena Cicconi, Giulia D’Alessandro, Sara D’Arielli, Monica Dezzi, Silvia Di Censo, Giuseppe Di Cesare, Valentina Di Cesare, Siria Di Giacomo, Mariaceleste Di Paolantonio, Cristiana Falconi, Marzia Ferrini, Davide Iacobucci, Marinella Iezzi, Flavia La Pasta, Manuela Limina, Sonia Limina, Stefania Limina, Giada Mancini, Valentina Michilli, Franco Palumbo, Teresa Scalese, Riccardo Sebastiani, Letizia Serpentini, Walter Serraiocco, Davide Settevendemie, Aurara Tesone, Federica Tollis, Chiara Trotta e Martina Zecca.

Grazie alla collaborazione con ARCA – Associazione Regionali Cori Abruzzesi, 18 cori abruzzesi sono stati coinvolti nello spettacolo, per dare risalto a un altro importante aspetto della tradizione e della cultura abruzzese: Coro Acli 2000 (Chieti), Coro Folk F. P. Tosti (Francavilla al Mare, in provincia di Chieti), Corale La Figlia Di Jorio (Orsogna, in provincia di Chieti), Coro Le Voci Delle Ville (Ortona, in provincia di Chieti), Coro Sant’Andrea (Pescara), Coro Melodie D’Abruzzo (Pescara), Coro Folkloristico Di Picciano (Picciano, in provincia di Pescara), Coro Sa’Mmalindine (San Valentino in Abruzzo Citeriore, in provincia di Pescara), Coro Giuseppe Verdi (Teramo), Coro Contrappunto (Tornareccio, in provincia di Chieti), I Cantori Del Golfo (Vasto, in provincia di Chieti), Coro A. Polsi (Vasto, in provincia di Chieti), Coro Le Voci Del Vastese (Vasto, in provincia di Chieti), I Cantori Della Torre (Vasto, in provincia di Chieti) e Coro Armonie D’Abruzzo In Canto (Villanova, in provincia di Pescara).

Il concerto è stato dedicato a Stefano Mancini, tecnico audio, recentemente scomparso, che ha lavorato alla prima edizione del concertone.

La 2ª edizione, de La Notte Dei Serpenti, è stato promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara.

La prova, di incontro, con i nuovi cantori, si è svolta nel ridotto del Teatro Comunale de L’Aquila, grazie alla collaborazione con il Sindaco Pierluigi Biondi. Le prove del concertone, invece, si sono svolte presso il Teatro Comunale di Atri (Teramo).

Confimi Industria è main sponsor dell’evento.

De Cecco, Bper, Esa Energie, EdilCostruzioni e Markbass sono sponsor dell’evento.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con VUSCICHÈ, rinomato brand sostenibile che recupera tessuti antichi e li trasforma in capi contemporanei, nel cuore della selvaggia regione dell’Abruzzo. Sul palco dello Stadio del Mare di Pescara, i musicisti hanno indossato gli abiti realizzati dal marchio, per dare risalto alla cultura abruzzese e all’arte sartoriale, fondendo la tradizione con l’avanguardia.