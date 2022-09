Tempi di rincari e di voglia di risparmiare. Ecco i dieci consigli di un imprenditore illuminatp come Michael Stausholm, CEO e Fondatore di Sprout World, la nota azienda produttrice delle matite piantabili, per riorganizzare la propria quotidianità con piccoli gesti che possono dare una mano al portafogli e all'ambiente!



1 - Mangia vegetariano un giorno a settimana

Se tutti diventassimo vegetariani per un giorno, si risparmierebbero litri d'acqua, si ridurrebbero le emissioni di carbonio e lo stress sui terreni agricoli. Secondo The Vegetarian Society, una dieta vegetariana produce 2,5 emissioni di carbonio in meno rispetto a una dieta a base di carne.



2 - Coltiva il tuo orto

Il cibo ha un sapore migliore quando lo coltivi da solo (è quello che pensiamo sempre!). È anche meglio per l'ambiente, eliminando la minima pressione dal sistema alimentare globale oberato di lavoro.



3 - Vai a donare

Prenditi un momento per vedere se c'è qualcosa nella tua casa che puoi donare. Oggetti come vestiti, cibo, scarpe e vecchi telefoni potrebbero essere utili a qualcun altro, quindi perché non darli via invece di buttarli nella spazzatura?



4 - Pensa ad una seconda vita

Uno dei motivi per cui abbiamo creato la matita Sprout che puoi piantare è per far pensare alle persone alla seconda vita dei loro prodotti. La nostra matita piantabile Sprout mostra che le cose possono avere una seconda vita che fa qualcosa di buono per il pianeta piuttosto che essere destinate alla discarica.



5 - Compra locale

Questa settimana, la tua sfida è acquistare locale. Cerca di acquistare tutto ciò di cui hai bisogno il più vicino possibile a casa tua. Riduce le emissioni dei trasporti e aumenta la tua economia locale, e potresti scoprire anche un nuovo negozio preferito!



6 - Compra di seconda mano online

Questa settimana, dai un'occhiata alle opzioni di seconda mano online prima di acquistare qualcosa di nuovo. Dai libri di seconda mano su Amazon alle opzioni di abbigliamento vintage attraverso artisti del calibro di Depop, Vestiare Collective e ThredUp, per non parlare delle bacheche locali e dei gruppi Facebook, hai l'imbarazzo della scelta.



7 - Viaggia leggero

Se stai programmando un viaggio a Febbraio, viaggia leggero. Flyaware afferma che se ogni passeggero in viaggio da Heathrow a Dublino l'anno scorso avesse messo in valigia un paio di scarpe in meno, si sarebbero risparmiate 22 tonnellate di CO2. Un piccolo cambiamento fa una grande differenza se lo facciamo tutti insieme...



8 - Fai del bene con prodotti di carta

È qualcosa a cui probabilmente non pensi spesso, ma molti alberi vengono abbattuti per fare rotoli di carta igienica. Per una tonnellata di rotoli di carta sono necessari almeno 17 alberi e 90.921 litri di acqua. Dal momento che, in media, superiamo circa 100 rotoli in un anno, il passaggio alla carta riciclata ha senso.



9 - Raccogli l’acqua piovana per le tue piante

Ecco un consiglio ecosostenibile che funge anche da consiglio per piantare: invece di usare l'acqua del rubinetto, prepara un secchio o una ciotola e raccogli invece l'acqua piovana per le tue piante. È meglio per le tue piante - la pioggia tende a contenere meno sali e minerali dell'acqua municipale - ed è meglio per il pianeta poiché cade letteralmente dal cielo senza bisogno di alcun intervento umano.



10 - Crea il tuo compost con I trucioli della matita

La natura è padrona della seconda vita. Sai che i trucioli di matita possono essere usati come compost per nutrire le tue piante? Il carbonio immagazzinato nel legno fa bene ai microrganismi nel terreno. Che meraviglia!