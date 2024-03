Buon Compleanno Barbie!“Anche se oggi non è il tuo compleanno ufficiale (9 marzo), è comunque un giorno speciale per celebrare la tua esistenza e l'ispirazione che hai portato a generazioni di bambine in tutto il mondo”.

Dalla tua prima bambola nel 1959, hai percorso tanta strada, diventando un'icona di stile, di moda e di emancipazione femminile. Hai incoraggiato le bambine a sognare in grande, a immaginare un futuro pieno di possibilità e a credere in se stesse.

Per festeggiare il tuo compleanno, ecco alcune idee divertenti:

Guarda un film o una serie TV di Barbie.

Gioca con le tue bambole Barbie o crea nuovi abiti per loro.

Prepara una torta o dei muffin a tema Barbie.

Disegna o dipingi un quadro di Barbie.

Leggi un libro su Barbie.

Organizza una festa a tema Barbie con le tue amiche.

Qualunque cosa tu decida di fare, spero che sia un compleanno pieno di gioia e divertimento!

Ecco alcuni altri auguri per te:

Tanti auguri alla bambola più famosa del mondo!

Che il tuo compleanno sia pieno di sorprese e di regali fantastici!

Continua a ispirare le bambine di tutto il mondo con la tua bellezza e la tua forza interiore! Buon Compleanno Barbie!”.

Dopo la sua prima apparizione all’inaugurazione della mostra “TOYSTELLERS - Forever Young” di Federico Ghiso, che ha messo in scena i ritratti dei giocattoli mostrati con il loro volto da bambini, il ritratto di Barbie immaginata oggi 65enne grazie all’intelligenza artificiale farà tappa all’evento “Happy Birthday Barbie” all’interno dell’esposizione permanente “Fashion doll revolution” di Giuseppe Cinelli con oltre 2000 modelli di Barbie.

È il 9 marzo 1959 quando la fiera del giocattolo di New York ospita un lieto evento: la nascita di Barbie Millicent Robbins.

Barbie nasce proprio quel giorno, già diciassettenne, si presenta con uno spot televisivo indossando in passerella un abito da sposa mentre canta “tu sei come me, tu puoi essere quel che vuoi”.

In 65 anni Barbie è stata veramente tutto, ha ricoperto miriadi di carriere, è stata pilota, astronauta, presidente degli Stati Uniti, è la rappresentazione di ciò cui si può aspirare e ha il pregio di aver esploso le possibilità: le bambine “possono essere tutto ciò che vogliono”.

“Barbie è un’icona della cultura popolare che il 9 marzo 2024 festeggerà 65 anni” - spiega Federico Ghiso - “nel tempo ha superato tutti i generi di inclusione, bambine e bambini possano riconoscersi in lei e sentirsi rappresentati. Eppure, c’è ancora un tema che rimane tabù nel mondo Barbie: l’età. Grazie all’intelligenza artificiale ho voluto provare a immaginare come potrebbe essere il suo volto oggi.”

Una riflessione condivisa con Elena Miglietti, autrice, giornalista e docente alla Scuola Holden del corso “Barbie, Brand and Being Yourself”:

“Barbie sta per compiere 65 anni e non esiste una sua versione che riporti sul viso i segni del tempo. Almeno una ruga. Barbie non è più solamente un giocattolo, da lei ci si aspetta una qualche verità che esca dalla rappresentazione della giovane modella. In fondo, se sei un’attrice di diciassette anni capace di interpretare senza un plissé tutti i ruoli, che cosa sarà mai indossare le rughe del tempo, quel tempo che per Barbie non passa mai?”

L'intera collezione di ritratti di giocattoli della mostra TOYSTELLERS – Forever Young sarà visibile dal 7 giugno all’8 settembre a Milano a WOW Spazio Fumetto - Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata.

HAPPY BIRTHDAY BARBIE

Domenica 10 marzo, dalle 16 alle 19 presso Fashion Doll Revolution - Viale Mazzini, 117 Roma

Inaugurazione dell’evento “Happy Birthday Barbie “ a cura di Giuseppe Cinelli e Giucas Casella

e presentazione del ritratto di Barbie 65enne immaginata con l’intelligenza artificiale da Federico Ghiso.

Federico Ghiso, copywriter e direttore creativo, di mestiere scrive pubblicità e per passione colleziona giocattoli. Unendo la passione per le storie e quella per i giocattoli ha scritto T O Y S T E L L E R S, una sorta di “disco d’oro” in viaggio verso l’infanzia e allo stesso tempo proiettato nel futuro. Perché se hanno una storia da raccontare i giocattoli vivranno per sempre. Dal libro è nata la mostra TOYSTELLERS – FOREVER YOUNG con i ritratti dei giocattoli mostrati con il loro volto da bambini.

Il libro in formato 30,5 x 23,5 (298 pag.) è disponibile in una nuova tiratura limitata per collezionisti.

Info su www.toystellers.com

