A seguito dell'ultima riunione della cabina di regia, il ministro Speranza, nelle prossime ore, pubblicherà una nuova ordinanza in cui prevede dui allargare il numero delle regioni in zona gialla.

Infatti, da lunedì 3 gennaio, Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia andranno a far compagnia a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria e alle due province autonome di Trento e Bolzano.

Pertanto, saranno 11 in totale le regioni gialle e le p/a in giallo. La scorsa settimana non ci sono stati cambi di colore

Il passaggio in zona gialla è causato, in automatico, dal superamento della soglia di allerta dei seguenti tre parametri: