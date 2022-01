Il vulcano che forma l'isola di Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, è un vulcano sottomarino che è comparso in superficie nel 2009, ovviamente a seguito di un'eruzione. Una seconda eruzione si è registrata nel novembre del 2014 ed è durata fino al 28 gennaio del 2015. L'ultima eruzione era dello scorso 24 dicembre.

Poche ore fa si è registrata una nuova eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, violentissima, come dimostrano le immagini catturate dai satelliti GOES-West and Himawari-8.

L'esplosione causata dall'eruzione è stata avvertita a centinaia di chilometri di distanza.

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6 — Wonder of Science (@wonderofscience) January 15, 2022

Per le isole dell'arcipelago di Tonga, le Samoa americane e Fiji è scattata un'allerta tsunami. A Tonga il cielo si è oscurato, a causa di cenere e lapilli... poi sono arrivate le prime onde, di un metro di altezza, che hanno iniziato a sommergere le aree costiere...

Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

E la gente ha iniziato a fuggire...

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Ma non è stato possibile evitare i danni...

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc — KNOWKNEE (@JohnnyTeisi) January 15, 2022

Si spera, almeno, che alla fine non si debbano anche contare i morti.