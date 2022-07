Difficile poter dire che questo venerdì le libere del GP di Gran Bretagna di Formula 1 a Silverstone abbiano dato delle indicazioni attendibili su ciò che potremo vedere domenica.

Infatti, la prima sessione di prove è stata condizionata dalla pioggia e molti piloti hanno preferito non scendere in pista o al massimo fare solo pochissimi giri per prendere confidenza con il circuito.

Quindi, si è corso solo nella seconda sessione, con una pista non gommata. Detto questo, il più veloce di giornata è stato Sainz (Ferrari) che ha anticipato di 163 millesimi la Mercedes di Hamilton, tornata ad esser veloce sulla pista di casa. Una Mercedes che ha presentato diversi aggiornamenti aerodinamici, compreso un nuovo fondo della vettura, che sembrano aver portato ottimi risultati anche sul passo gara.

Di seguito i piloti che hanno piazzato i migliori 10 tempi nella sessione pomeridiana:

01 Carlos SAINZ Ferrari 1:28.942

02 Lewis HAMILTON Mercedes +0.163

03 Lando NORRIS McLaren +0.176

04 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.207

05 Charles LECLERC Ferrari +0.462

06 Fernando ALONSO Alpine +0.753

07 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.811

08 George RUSSELL Mercedes +0.857

09 Daniel RICCIARDO McLaren +0.960

10 Lance STROLL Aston Martin +1.000

Sul passo gara, però, la Ferrari è sembrata la migliore del gruppo, con un Sainz che oggi si è fatto preferire a Leclerc. Comunque, anche la Red Bull non è indietro alla vettura di Maranello, anche se le difficoltà di Perez fanno credere che le migliorie alla scocca presentate in Inghilterra dalla scuderia austriaca che hanno permesso di far dimagrire la vettura di qualche chilo non siano alla fine così determinanti. Per la cronaca, anche la Ferrari ha modificato la parte posteriore della monoposto per migliorare il deflusso dell'aria e aumentare il carico aerodinamico.

Anche la Williams ha presentato novità significative con i pod laterali simili alla Red Bull, ma la macchina è risultata la più lenta in pista, mentre la Alpine ha un nuovo fondo e una scocca completamente rivista.

Le qualifiche, sabato, si terranno dalle 16 alle 17 e sia nel mattino che nel pomeriggio non è esclusa la possibilità di brevi rovesci, mentre per la gara sembra scongiurato il pericolo di pioggia.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1542846655439011840