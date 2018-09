Il Movimento Sociale FT al fianco dei lavoratori IPAB di Acireale

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore, sabato 15 settembre dalle ore 9.30, svolgerà davanti l'Oasi Cristo Re di Acireale un sit-in di solidarietà in favore dei lavoratori della struttura.

In tale occasione porteremo ai dipendenti ed ai dirigenti, ai quali abbiamo chiesto un incontro, il nostro appoggio ed illustreremo le azioni che Fiamma Tricolore ha messo in campo per contribuire al salvataggio dello storico istituto.

Nel totale silenzio dei mestieranti della politica e nell'inerzia dell'amministrazione comunale, continua l'impegno del Movimento Sociale Fiamma Tricolore affinché sia risolto l'annoso problema dell'Oasi Cristo Re, che ha portato di fatto alla chiusura di una struttura che per tanti anni ha rappresentato il fiore all'occhiello dell'assistenza pubblica ad Acireale.

I dipendenti non ricevono lo stipendio da 46 mesi, gli ospiti sono stati spostati in altre sedi anche fuori dal territorio acese, i ricoveri sono bloccati, l'energia elettrica rischia di essere interrotta per morosità, sembra che sull'Istituto gravino oltre 8.000.000€ di debiti.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, l'Oasi Cristo Re non deve morire!

#riaprireIPABacireale





Rosario Grasso

Commissario Sezione Acireale MSFT