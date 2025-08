di Giuseppe Iannozzi

Sono uno degli amministratori del gruppo Letteratura Mondiale. Tutti i post devono essere approvati da un amministratore. Ho inserito nell'amministratore automatico tutti i link che rimandano a link hard e ho inserito sia per i post sia per i commenti criteri molto restrittivi.

Nell'amministratore automatico ho inserito 22 parole sensibili, per cui lo spam non dovrebbe assolutamente passare. Purtroppo continua ad arrivare. Il mio account non è stato assolutamente violato. Ho controllato tutti gli accessi e sono miei. Ho inoltre l'autenticazione a due fattori e uso una pwd di 254 caratteri speciali, che cambio quasi ogni settimana.

Nonostante tutti questi accorgimenti, lo spam sul gruppo Letteratura Mondiale continua a passare. Probabilmente l'amministratore automatico non funziona in maniera corretta, e la colpa non è di certo mia. Sono un giornalista e sono anche un sistemista di rete di grande esperienza, lavorando io per una importantissima azienda informatica, per cui non sono un novellino né uno sciocco.

Non sono tenuto a dirVi per quale azienda informatica lavoro, ma *** potrebbe suggerirVi qualcosa. Il gruppo viene preso di mira da profili a dir poco schifosi e sono tutti indiani. Nel solo mese di luglio ho segnalato più di 100 profili pornografici. Non sono stati bloccati nonostante i miei ricorsi. Su 100 segnalazioni, avete bloccato solo 5 profili che sono stati "magicamente" riattivati con un altro nome. La situazione è insostenibile per me e per moltissimi altri utenti e amministratori. Vi prego di verificare sul serio che cosa sta succedendo, operando con professionalità, diversamente mi vedrò costretto a sporgere denuncia alla Polizia Postale e a far sapere agli organi di stampa che la gestione è quella che è.

Ribadisco, sono anche un giornalista e ho 30 anni di carriera alle spalle. Se il social ha dei problemi che non siete in grado di risolvere, è giusto che gli organi di stampa ne diano notizia, affinché gli utenti siano informati. È l'ultima volta che ricorro alla Vs assistenza che sino ad ora si è rivelata inefficace e controproducente. Mi riservo il diritto di informare i giornali, secondo le vigenti Leggi in vigore in Italia e nella UE.



P.S.: Ovviamente ho tutti gli screenshot delle Vostre notifiche, che indicano chiaramente e in maniera inappellabile che non avete bloccato gli account perché non violerebbero le Vostre norme. Peccato per Voi che sono account con video porno, indecenti e offensivi nei confronti di tutte le donne e degli uomini che rispettano le donne.