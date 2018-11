Il 6 dicembre la I edizione del "Concerto di Natale" nella Collegiata di San Secondo ad Asti

Ad Asti, nella Collegiata di San Secondo (Piazza San Secondo), il 6 dicembre alle ore 20 si tyerrà il "Concerto di Natale". Per l'occasione, si esibirà il tenore di fama internazionale Matteo Macchioni. Ad accompagnarlo Mirca Rosciani, pianista dell'Orchestra Sinfonica della Rai.

Sono queste le premesse della prima edizione del “Concerto di Natale”, il concerto ad ingresso libero promosso da Banca Generali Private in collaborazione con Audi Zentrum Asti ed Engel & Völkers, ed organizzato da PartLab Eventi.

Protagonisti del “Concerto di Natale” saranno il tenore lirico Matteo Macchioni e la pianista Mirca Rosciani: i due artisti eseguiranno una scaletta di brani che evocheranno lo spirito natalizio rifacendosi alla tradizione classica, passando dall'”Ave Maria” di Schubert al “Nessun Dorma” di Puccini e molto altro ancora.

Matteo Macchioni è un nome di caratura internazionale: tra i principali interpreti di Rossini a livello mondiale, spesso si è cimentato con successo anche in opere di Mozart, Puccini e Donizetti.

Negli ultimi anni ha calcato le platee di tutto il mondo, dall'Europa al Sudamerica, passando dall'interpretazione del “Barbiere di Siviglia” al Teatro del Bicentenario di Leon (Messico) e alla Danish Royal House di Copenaghen (Danimarca), a quelle de “La gazza ladra” al Teatro La Scala di Milano e de “La Cenerentola” alla Welsh National Opera di Cardiff (Regno Unito).

Ad accompagnare Matteo Macchioni al pianoforte ci sarà la pianista e direttrice d'orchestra Mirca Rosciani, un'altra artista che presenta un lungo e prestigioso curriculum a livello nazionale e internazionale. Oltre a fare parte dell'Orchestra Sinfonica della Rai, e ad essere stata tra i membri della giuria di qualità dell'ultimo Festival di Sanremo, collabora in pianta stabile con il Rossini Opera Festival di Pesaro e con l'Accademia Rossiniana. E' inoltre stata docente all’Accademia del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo e presso il Centre de Perfeccionament Placido Domingo di Valencia, oltre ad essere Maestro del Coro del Teatro della Fortuna di Fano.

“Banca Generali è presente ad Asti da più di dieci anni: quest'anno è nata l'idea di rimarcare questo legame sempre più forte con il territorio offrendo ai cittadini un spettacolo in occasione delle festività natalizie – racconta il Dott. Alessandro Giacosa, Wealth Advisor di Banca Generali Private Asti -. Matteo Macchioni è un artista che frequenta i palchi di alcuni dei più importanti teatri a livello mondiale, e portarlo ad esibirsi all'interno della Collegiata di San Secondo in un evento gratuito riteniamo possa dare vita a un bellissimo momento per la città. In questo progetto abbiamo trovato la piena collaborazione di Don Giuseppe Gallo, Parroco di San Secondo, che ringrazio di cuore e che ci ha messo a disposizione la sua splendida chiesa: insieme abbiamo costruito questo evento che vuole essere il primo di una lunga serie di Concerti di Natale”.

“Sono molto legato alla città di Asti, sia per questioni di nascita che perchè da anni operiamo con soddisfazione in questo territorio – prosegue Dindo Capello, Presidente di Audi Zentrum Asti e pilota canellese tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans -. Ho accolto quindi con grande entusiasmo l'invito a supportare un evento che credo possa rappresentare uno splendido momento di condivisione per la città di Asti.”

“La nostra azienda, che opera in tutto il mondo, ha da un anno stabilito la propria presenza anche nella città di Asti e nel Monferrato – conclude Stefania Emanuel, License Partner di Engel & Volkers Asti e Monferrato -. Siamo per questo felici di essere tra i promotori del Concerto di Natale che si terrà nella Collegiata di San Secondo, nell'ottica di contribuire a valorizzare questo splendido territorio.”