14/04 Big Fish e Touch Down fanno ballare Number One - Cortefranca (BS) insieme ad Alessandro Di Lorenzo, Aniram, Aldivas, Big Fish, Dropsy ed MC Don Cash

Direttamente da Ibiza, sabato 14 aprile 2018 torna al Number One di Cortefranca (BS) Touch Down, party scatenato che ha fatto e farà ancora impazzire l'isola della musica. Touch Down infatti è nato proprio ad Ibiza a Maggio 2017 e qualche notte fa ha fatto pure scatenare gli USA in un tour di diverse date che ha fatto ballare Chicago. La festa ad Ibiza fa muovere a tempo templi come Eden, Ibiza Rocks e Ocean Beach Ibiza. Il party è stato creato da Level Up Milano con Ale Zuber, il creatore di I am a RichBitch, il celeberrimo evento Hip Hop & Reggaeton che a Ibiza fa scatenare l'immenso Privilege. Sul palco quando c'è Touch Down va in scena un vero show, con ballerine e scenografie che sanno stupire.

Resident nei party ad Ibiza nell'estate 2017 è stato Fat Man Scoop... e anche al Number One il 14 aprile gli artisti sono di grande livello. In console infatti si alternano super dj come Big Fish, uno dei dj e produttori più stimati nella scena italiana hip hop. Produttore di alcune dei più grandi successi di Fabri Fibra, grande talent scout della scena hip hop, ha pubblicato dischi su Mad Decent, la label mito di Diplo (il creatore dei Major Lazer), collaborato con X-Factor e continua ad essere uno dei talent scout più attenti della scena italiana e non solo.

Con Big Fish in console ci sono anche Alessandro Di Lorenzo, dj girl sexy e bravissime come Aniram e Aldivas e Dropsy. Al microfono c'è invece MC Don Cash, una delle voci di m2o, dove conduce Music Zone con Provenzano Dj e Renèe La Bulgara e pure The Loft.

Ma chi è Big Fish?

L'attività discografica di Big Fish come dj e produttore inizia nel 1994 con "Soprattutto Sotto", l'album d'esordio dei Sottotono: il primo singolo "La Mia Coccinella" diventa subito una hit dell'epoca, attirando l'attenzione a livello nazionale nei confronti del progetto. Il 1996 è l'anno della consacrazione per il duo formato dal produttore Big Fish e il rapper / cantante Tormento: il loro secondo album "Sotto Effetto Stono" raggiunge il traguardo del doppio disco di platino e ciascuno dei tre singoli estratti ("Tranquillo", "Solo Lei Ha Quel Che Voglio" e "Dimmi Di Sbagliato Che C'è") supera le 200.000 copie vendute. Grazie allo straordinario successo calcano i palchi di tutta Italia, tra cui quello del Festivalbar (in cui nel 1997 vincono il premio come artista rivelazione dell'anno) e degli MTV Days nel 1997 e nel 1999. Proprio nel 1999 viene pubblicato "Sotto Lo Stesso Effetto", terzo LP dei Sottotono che si mantiene stilisticamente sul loro inconfondibile mix tra rap West Coast, r'n'b e soul. Nel 2001, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con "Mezze Verità", pubblicano "…In Teoria", il loro ultimo album prima dello scioglimento dei Sottotono... Da qui in poi la carriera di Big Fish è in continuo crescendo a livello di produzioni e dj set.

L'uscita del primo disco solista di Big Fish segna la nascita di Doner Music, management e label che dal 2006 ad oggi ha pubblicato, oltre ai suoi album, progetti di artisti come Nesli, Onemic, Ensi, Daniele Vit, Rancore & Dj Myke, Santiago, Aquadrop, Retrohandz e The Golden Toyz, consacrandolo come scopritore di talenti oltre che dj e produttore. Nel 2006 Big Fish produce "Tradimento" di Fabri Fibra, album che porta il rapper marchigiano al successo vendendo oltre 130.000 copie e ponendo le basi per un nuovo ciclo di diffusione mainstream del rap in Italia (...). Il 2012 è l'anno in cui Big Fish si concentra di nuovo sull'attività da solista mettendosi al lavoro per il suo secondo disco ufficiale "Niente di Personale", in uscita nel 2013 e anticipato dai singoli "Ballare" (feat. Nesli), "Solo Col Mic" (feat. Caparezza) e "Io Faccio" (feat. Morgan). Dopo vent'anni di produzioni nel mondo dell'hip hop nei quali ha dettato i trend e anticipato le mode, per il produttore urban numero uno in Italia è tempo di una nuova sfida: unire i mondi della musica elettronica e della canzone d'autore italiana per dare una scossa e un rinnovamento al panorama musicale italiano.

Il suo tributo a Lucio Dalla in chiave drum'n'bass all'interno delle finali di X-Factor 6 (2012) marca la convinzione di Big Fish che le traiettorie evolutive della canzone italiana non possono prescindere da un lato dai contributi storici ed artistici dei cantautori della nostra tradizione, dall'altro da una ricerca sonora che conferisca qualità ed evoluzione alla musica.

Il 1 settembre 2015 esce la sua prima release per Mad Decent, la label di Diplo: "Midnight Express", che contiene i due brani "Don't you say you love me" (w/ Aquadrop) e "Theron".

Proprio la strumentale di "Theron" viene utilizzata da Big Fish per la sua seconda release su Mad Decent: "Ognuno ha ciò che si merita (Theron remix)", che vede il feat. di Fabri Fibra e che porta per la prima volta un rapper italiano su una label di musica elettronica di calibro internazionale.

Il singolo debutta al primo posto della classifica di musica elettronica su iTunes.