“Un po’ come te” è il nuovo singolo di Emanuela Ferrando, un brano già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Estro Records (distribuzione Virgin Music Group).

Ho scritto questo brano per raccontare il cambiamento che ho avuto in questi ultimi anni -spiega l’artista- Gli auricolari rappresentano il mio isolamento dalla la realtà, non rendendomi conto della bellezza delle piccole e grandi cose che la vita ci dona ogni giorno. Con le cuffiette ero condizionata da tutte le finte verità, quelle che raggiungono la mente con un grandissimo impatto emotivo: la televisione, la politica e la religione fungono da pilota automatico e ci negano la possibilità di godere e capire ciò che veramente accade fuori e dentro di noi. Ho voluto inoltre far emergere un altro aspetto del vissuto quotidiano, quello delle diseguaglianze che vengono espresse fortemente dal razzismo e dall’omofobia. Siamo tutti uguali, figli delle stelle, un’unica realtà. “Io che sono un po’ come te, tu come me” lo esprime pienamente. Ho voluto che il pezzo fosse molto carico di energie, sono un vulcano di amore e creatività.

Multilink: https://lnk.to/SuYESP



Emanuela Ferrando nata a Genova il 13/06/1969. Cantautrice frontwoman e vocalist pop rock (canta molti generi musicali, dance e melodico). Ha calcato i palchi di vari Teatri tra i quali il Pacini di Pescia (Pt), il comunale di Pietrasanta (Lu) e tanti altri in tutta Italia. Si è esibita per anni in concerti con la Filarmonica di Capezzano Monte in Versilia (Forte dei Marmi, Pietrasanta, ecc). Ha partecipato nel 2019 a più live con una Band. Ha cantato in manifestazioni quali Nottambula a Pescia (Pt), Marenia, Notte bianca, Notte Arancio e molte altre. Canta in chiesa per matrimoni e in varie location private di prestigio.

Ad agosto 2021 è uscito il suo primo inedito da cantautrice, Stelle Nella Notte. Partecipa come special guest, madrina e vicepresidentessa di Giuria a serate LGBT presso il Caffè Letterario di Roma ed al Mucca Assassina; Special guest e giurata per la Finalissima del Concorso Nazionale Miss Italy Queen, sempre al Muccassassina.

Ha partecipato come big star a Big Show di Enrico Papi su Canale 5 in prima serata; Ospite d'onore a La Notte Gialla a Colle Val d' Elsa (Si), esibendosi sullo stesso palco con Paolo Migone (Zelig e molto altro). Ha partecipato ad un progetto musicale con Dj Kiko, in un brano house a sostegno della Comunità dal titolo LGBT. Presente a "E viva il Videobox", programma di Fiorello su RAI 2. Si è esibita un Festival della musica A Rosignano (Li). Cantante presso Radio Giglio Rosso a Calenzano e Marina di Pisa.

Ha partecipato come Ospite ad una serata importante in provincia di massa, tra gli ospiti anche Moka (radio 105, RAI, Mediaset, odeon TV e cantante che ha aperto uno dei concerti di Vasco Rossi). Ha partecipato come ospite ad una cena di beneficenza con special guest Graziano Salvadori. E’ stata selezionata per un progetto dove si sta esibendo in un duo, i Senso Unico, che tratta musica da ballo. Ospite a Torino per un concorso internazionale lgbt e sta al suo secondo inedito da cantautrice.