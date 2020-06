Maria Elena Pollack e Francesco Ucch, sono due attori italiani animati dal sacro fuoco della recitazione e del palcoscenico. Un duo artistico vincente. Il teatro per loro è vita e lo dimostra la grande passione che mettono ad affrontare qualsiasi tipologia di testo.

I due attori sono stati scelti durante i casting nazionali nel 2019 per ricoprire le voci protagonista di Nora ed Augusto Magnacca, in Passioni senza fine 2.0, il celebre radiodramma di Giuseppe Cossentino. La storia di due coniugi in crisi che si ritrovano e poi come un ciclone piomba sulle loro vite un macigno, la malattia del secolo, il cancro che colpisce Nora, un carcinoma al seno. La donna compie un sacrificio d'amore e allontana il marito per affrontare la sua battaglia da sola... Però il lieto fine per la coppia sarà consolatorio...

Pollack e Ucch, sono un duo affiatato e solido e li ritroviamo spesso anche su set cinematografici senza mai dimenticare il loro primo amore il teatro.