“Nel vento” (etichetta Up Music Studio) è il nuovo singolo di Soilles, un brano con un messaggio semplice per chi crede nell’amore, quello che sa elevarci ad una versione migliore di noi stessi e che sa proteggerci dagli effetti collaterali dei continui fallimenti.

Spiega l’artista: È l’intimità di chi condivide il peso del quotidiano e lo sa trasformare in una piuma. È una dichiarazione a cuore aperto, a chi dietro le quinte si prende cura dei momenti difficili, conosce i sacrifici e riaccende le speranze dopo ogni caduta.

https://open.spotify.com/intl-it/track/63ds86ejw9TWPPHIlulxmN

Lorenzo Salute in arte “Soilless” classe 1995; siciliano cresciuto in provincia di Verona. Alle superiori si appassiona alla musica attraverso il Rap; affascinato da questa nuova corrente musicale inizia a scrivere e mettere in musica da autodidatta i suoi testi. Nel corso degli anni, dopo diversi progetti realizzati in studio, dopo alcune lezioni di piano, di canto e di teoria musicale, nasce la necessità di sperimentare e di voler esprimere i propri messaggi in modo diverso, mescolando le proprie origini ad altri generi musicali.