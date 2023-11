Gli eventi atmosferici estremi, come abbiamo visto non hanno più carattere eccezionale. Trombe d'aria, bombe d'acqua, alluvioni, frane sono quasi all'ordine del giorno.

I fattori scatenanti di queste tragedie sono sicuramente due:

- I cambiamenti climatici

- La fragilità dei territori

Su entrambe i fattori è possibile lavorare e migliorare lo stato delle cose. Il governo e le autorità locali, dovrebbero agire sulla messa in sicurezza di edifici che si trovano in prossimità di luoghi di pericolo (fiumi, laghi, montagne ecc.).

In caso di piogge intense, acquazzoni e forti raffiche di vento e grandinate, il comune è responsabile per l’allagamento di strade pubbliche, appartamenti privati ed anche dei danni riportati dalle automobili parcheggiate, causati ad esempio dalla caduta di alberi, che fanno parte del comune.

Per quanto riguarda danni occorsi ad automobili, vi sono diverse strade per richiedere il risarcimento. Ovviamente, il danneggiato potrà rivolgersi ad esperti legali per intraprendere la strada giusta. Un'opzione è appunto quella di richiedere l'indennizzo all'autorità amministrativa competente (in caso caduta alberi, strade ecc.). In questi casi bisognerà dimostrare la responsabilità dell'ente preposto. Ad esempio, strade non adeguatamente manutenute, alberi non tagliati o messi in sicurezza (quando vi siano state molte segnalazioni di pericolo non accolte - rappresentano prove).

Un altro modo per ricevere il risarcimento danni auto è rivolgersi alla compagnia assicurativa e aver stipulato un'apposita polizza contro eventi atmosferici.

La polizza contro danni da eventi atmosferici copre:

Inondazioni e caduta di alberi

Alluvioni e grandinate;

Frane e Trombe d’aria;

Smottamenti e mareggiate;

Slavine

Detriti trasportati dal vento





Il risarcimento danni auto per eventi atmosferici è un'operazioni molto complessa, per diverse ordini di ragioni. Innanzitutto, esistono clausole particolari nelle polizze, inoltre, per essere indennizzati, è necessario produrre prove inconfutabili. Per tutti questi motivi, è consigliabile rivolgersi a esperti competenti in materia, come Tutelaprima.

Quest'ultima verifica lo stato dei luoghi dove è avvenuto l’evento e il conseguente danno. Gli esperti raccolgono testimonianze, bollettini meteorologici, dichiarazioni di regione e comuni, delle forze dell’ordine intervenute, effettuano i rilievi necessari all’accertamento del danno. Infine, i nostri esperti legali si occuperanno di tutti gli aspetti legati al diritto di risarcimento auto per eventi atmosferici.