Per riempire piazza Sordello, a Mantova, ci vogliono almeno 15mila persone. Non è chiaro, ancora, quante fossero quelle intervenute al flash mob organizzato alle 19 dalle 6000sardine. Quel che è chiaro, però, è che quelle intervenute per dire, anche a Mantova, no a Salvini e alla sua propaganda d'odio in stile ventennio sono state molte.

Questo il colpo d'occhio...





Risultato ottenuto? Anche Mantova non si Lega, in attesa degli appuntamenti di domani, sabato 30 novembre:

Piazza Marinai d'Italia alle ore 12, Portoferraio

Dam Square alle ore 15, Amsterdam

Piazza Giuseppe Garibaldi alle ore 17, Rovigo

Piazza della Repubblica alle ore 17, Monfalcone

Piazza Mentana alle ore 17:30, La Spezia

Piazza Lazzarini alle ore 17:30, Pesaro

Piazza Rossa (Piazza Garibaldi) alle ore 18, La Maddalena

Piazza della Repubblica alle ore 18:30, Livorno

Piazza Della Borsa alle ore 18:30, Treviso

Piazza della Repubblica alle ore 18:30, Firenze

Largo Audifreddi alle ore 19, Cuneo

Piazza Dante alle ore 19, Napoli

Piazza Di Chiesa Santa Teresa alle ore 19, Cosenza

Piazza San Giovanni alle ore 19:30, Ragusa

Piazza Castello alle ore 20, Ferrara