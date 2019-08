Il prossimo settembre 3 giorni di sciopero per i piloti della British Airways

Si preannunciano disagi per i viaggiatori britannici e non solo per i tre giorni di sciopero annunciati dalla British Airways per il prossimo mese.

Per un contenzioso sulla retribuzione, i piloti della compagnia aerea britannica incroceranno le braccia i giorni 9, 10 e 27 settembre.

Poiché la flotta di BA è composta da 280 aeromobili che ogni 90 secondi decollano da qualche parte nel mondo per trasportare in media 145mila clienti al giorno, è evidente che lo sciopero avrà conseguenze non solo sul Regno Unito e suoi abitanti.

I primi disagi si sono già registrati comunque già in questo fine settimana, con le riprenotazioni dei clienti informati via mail della cancellazione dei voli prenotati in precedenza. Non solo call center intasati, ma anche errori relativi alle stesse comunicazioni inviate. Infatti, alcuni clienti sono stati informati della cancellazione di voli a ridosso delle date di sciopero, per poi scoprire, invece, che la loro partenza sarebbe avvenuta regolarmente, come previsto.

Per fortuna, quanto accade in Italia non è poi così diverso da quanto accade anche nel resto del mondo.