Ogni anno Samsung riesce a stupire coi suoi smartphone Galaxy S, ma forse con i nuovi Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra si è superata.

I tre nuovi smartphone sono stati presentati durante il Galaxy UNPACKED insieme al Galaxy Z Flip (il nuovo smartphone con display pieghevole di Samsung).

I dispositivi della serie Galaxy S20, tra le altre cose, si fanno apprezzare per l'ottimo display, per la connettività 5G, per tutto il reparto multimediale e per il comparto fotografico.

Proprio il comparto fotografico è qualcosa di davvero spettacolare, grazie allo Space Zoom che garantisce scatti con zoom fino a 100x, ma anche grazie alla possibilità di girare video in 8K.

Ma questi smartphone possono offrire molto di più, come dimostrano le loro caratteristiche tecniche.



Caratteristiche tecniche del Galaxy S20

Display: Dynamic AMOLED, 6.2″ Quad HD+

CPU: Exynos 990

GPU: Mali-G77

RAM: 8GB / 12GB (versione 5G)

Memoria interna: 128GB (espandibile fino a 1TB)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE o 5G (Non-Standalone), VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera frontale: 10 MP, f/2.2

Fotocamera posteriore: tripla (12MP, grandangolare, FOV 79° + 12MP, ultra-grandangolare, FOV 120° + 64MP, teleobiettivo Space Zoom, zoom ottico 3x e zoom digitale 30x), flash LED

Lettore di impronte digitali ad ultrasuoni integrato sotto il display, speaker stereo e audio auricolari by AKG, tecnologia Dolby Atmos



Caratteristiche tecniche del Galaxy S20+

Display: Dynamic AMOLED, 6.7″ Quad HD+

CPU: Exynos 990

GPU: Mali-G77

RAM: 8GB / 12GB (versione 5G)

Memoria interna: 12 GB (versione LTE), 128GB e 512GB (versione 5G) – (espandibile fino a 1 TB)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE o 5G (Non-Standalone), VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera frontale: 10 MP, f/2.2

Fotocamera posteriore: quadrupla (12 MP, grandangolare, FOV 79° + 12MP, ultra-grandangolare, FOV 120° + 64MP, teleobiettivo Space Zoom, zoom ottico 3x e zoom digitale 30x + Sensore TOF VGA, FOV 72°), flash LED

Lettore di impronte digitali ad ultrasuoni integrato sotto il display, speaker stereo e audio auricolari by AKG, tecnologia Dolby Atmos



Caratteristiche tecniche del Galaxy S20 Ultra